Analistii mizeaza pe castiguri in medie de pana la 9% din dividende anul viitor pe bursa

- Piata farmaceutica din Romania a inregistrat o crestere de 16,8% in primul semestru al anului 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la valoarea de 7,6 miliarde lei comparativ cu valoarea de 6,51 miliarde lei atinsa in primul...

- Moneda nationala se va deprecia in urmatoarele 12 luni, iar cursul de schimb se va situa la o medie de 4,76 lei/euro, in timp ce rata inflatiei pentru orizontul de 12 luni este estimata la o medie de 4,66%, arata sondajul lunar realizat de CFA Romania in randul analistilor financiari membri ai asociatiei.

- Circa 85% dintre analiștii financiar-bancari, membri ai Chartered Financial Analyst (CFA) Romania, anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), potrivit unui comunicat transmis vineri de CFA. Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru ianuarie 2019 este…

- Companiile ar putea avea o Declarație Unica de anul viitor, iar comunicarea cu Fiscul se va face online, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice. Oficialii din Ministerul de Finanțe au aratat ca se gandesc la comasarea mai multor declarații pentru firme, incercandu-se chiar realizarea…

- ​Un cadru fiscal impredictibil, respectiv modificari pe fiscalizarea muncii, TVA sau impozit pe profit descurajeaza companiile sa dezvolte o strategie pe termen mediu-lung și sa investeasca, a declarat Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), la Forumul…

- Actiunile celor mai mari producatori de gaze din tara noastra, Romgaz si OMV Petrom, au inregistrat o scadere remarcabila joi. Aceasta ieftinire brusca a actiunilor a fost cauzata de faptul ca Ministerul Finantelor a anuntat ca urmeaza sa limiteze pretul gazelor din productie interna la 55 lei/MWh.…

- Companiile listate la Bucuresti ar putea efectua primele plati ale dividendelor trimestriale in T3/2018, o masura care va modifica tiparul bursier in contextul in care indicii nu vor mai accelera doar in prima parte a anului pe fondul asteptarilor de dividende, ci vor avea o evolutie uniforma pe tot…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in luna mai, fata de luna anterioara, cu 8 puncte pana la valoarea de 41,5 puncte, arata datele publicate luni de CFA Romania. Faţă de aceeaşi lună a anului anterior,…