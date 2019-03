Analiştii financiari estimează o depreciere a monedei naţionale până la 4,8462 lei/euro, în următoarele 12 luni Analistii financiari estimeaza o depreciere a monedei nationale in raport cu euro in urmatoarele 12 luni, pana la 4,8462 lei/euro, potrivit unui sondaj CFR Romania. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7885, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8462", precizeaza sursa citata. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2020/martie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

