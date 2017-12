Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0,7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, evolutie care s-a datorat…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- Angajatorii romani dau dovada de cel mai ridicat grad de optimism in ceea ce priveste ritmul de angajare din ultimii noua ani, 22% dintre ei prognozand o crestere a numarului de angajati in primul trimestru al anului viitor, potrivit studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta…

- Guvernul a aprobat miercuri cresterea salariului minim, de la 1.450 de lei, cat este acum, la 1.900 de la 1 ianuarie. Nu va pregatiti insa sa sarbatoriti, pentru ca doar 97 de lei vor lua in plus angajatii platiti cu leafa minima pe economie. Asta desi brutul le va creste cu 450 de lei. Analiştii…

- Increderea analistilor financiari in economia romaneasca a atins cota de avarie. Indicatorul de incredere macroeconomica, stabilit de CFA Romania in urma unui sondaj printre membrii sai, a ajuns, in octombrie, la cea mai scazuta valoare din aprilie 2013 pana in prezent. Ce inseamna asta? Ca analistii…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Analistii financiari anticipeaza in continuare deprecierea leului in urmatoarele 12 luni si majorarea ratelor de dobanda la leu atat pentru scadentele pe termen scurt (3 luni), cat si pentru cele pe termen mediu (5 ani), se arata intr-un sondaj efectuat de CFA Romania. Indicatorul de incredere macroeconomica…

- Cresterea ROBOR cu doua puncte procentuale fata de nivelul dinainte de explozia din septembrie determina avansul gradului de indatorare al persoanelor cu venituri mici de la 70% la 80%. Indicatorul a urcat, deja, cu unu din cele doua puncte procentuale, si nu pare sa se opreasca. Reprezentantii BNR…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,09%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, indicatorul Robor la 3 luni a…

- Organizatia analistilor financiari CFA Romania dezaproba decizia Guvernului Romaniei de a diminua contributia obligatorie la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1%, cat este in prezent, la 3,75% incepand cu anul 2018, se arata intr-un comunicat transmis luni de CFA. Potrivit documentului,…

- Inflatia de 4% si un curs al euro stabilit la 4,65 de lei sunt adevarate lovituri pentru economia tarii. Acest lucru il spun specialistii care sunt de parere ca prognozele anuntate de guvernatorul BNR Mugur Isarescu se vor si implini.Avocatul Gheorghe Piperea a spus la Antena3 spune ca ratele…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca rata anuala a inflației calculata pe baza indicelui prețului de consum și-a consolidat tendința ascendenta in trimestrul III, al anului 2017 și a reintrat dupa cațiva ani in interval de variație asociat

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii din Romania dezaproba lipsa de predictibilitate si de coerenta generata prin masurile recent anuntate de Guvern, de modificare a Codului fiscal si trecere a contributiilor sociale in sarcina...

- Conform Prognozei de toamna, Produsul Intern Brut se va situa la 842,5 miliarde de lei anul acesta, fața de 837,1 miliarde lei estimarea din varianta preliminara a prognozei de toamna. Produsul Intern Brut pe locuitor este estimat in 2017 la 43.010 lei (42.734 lei in prognoza preliminara).…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,89%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor stagnase luni…

- Peste 500 de hoti, violatori si criminali au iesit mai devreme din puscarie in aceste zile, profitand de Legea recursului compensatoriu. Surprinzator este ca opinia publica nu s-a mai inflamat asa cum a facut-o la inceputul acestui an cand Guvernul anunta Legea gratierii. Analistii spun ca nu s-au mai…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in septembrie cu 5,3 puncte fata de luna precedenta, la 45,4 de puncte, in special ca urmare a perceptiei inrautatite asupra modului in care va evolua economia in urmatorul an, arata…

- 40.000 de cercetatori din Romania, care primesc sau vor primi pana la sfarsitul anului retributii in cadrul proiectelor de cercetare finantate de bugetul de stat si/sau cofinantate de Uniunea Europeana, vor putea ajunge la un nivel maxim de salarizare de 50 de euro/ora – a anuntat astazi, la Galati,…

- „Inflatia va ajunge la 3% in ianuarie 2018 si va urca spre 4% in vara, dupa care va reveni pe un trend de scadere, iar principalul factor al scumpirilor este cel fiscal – majorarea accizelor si a preturilor la gaze si energie”, a declarat Dan Bucsa, economist-sef al bancii UniCredit, la o intalnire…

- Majoritatea economistilor si analistilor financiar-bancari se asteapta la o inflatie de peste 3% in 2018 si anticipeaza ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lasa leul sa se deprecieze sau va mari dobanda-cheie pentru a atenua presiunea scumpirilor. „Inflatia va ajunge la 3% in ianuarie…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,84%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,82%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, dupa ce a scazut de doua ori saptamana trecuta, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei…

- Dobanzile la titlurile de stat vor continua sa creasca in perioada urmatoare, ca urmare a factorilor externi, respectiv ciclul monetar post-criza din Statele Unite si apropierea de final a politicii monetare relaxate fara precedent din Zona Euro, dar si a celor interni, respectiv ciclul monetar…

- Banca Nationala a României "va îngadui o depreciere graduala a leului, iar tranzitia spre intervalul de tranzactionare de 4,6-4,7 se va produce în primul trimestru al anului 2018", anticipeaza, într-un raport, analistii bancari, potrivit mediafax.ro. „Leul…

- Cresterea economica de peste 5% anticipata pentru anul 2017 ascunde dezechilibre fiscale tot mai mari, se arata in Raportul trimestrial publicat vineri de UniCredit Bank. "Masuri ad-hoc, majorari de taxe si reduceri ale investitiilor publice ar putea mentine deficitul bugetar sub 3% din PIB anul acesta,…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda va­ria­bila, a stagnat vineri, la 1,78%, dupa ce miercuri si joi a avut o evolutie usor descendenta. Aceeasi evolutie a avut si indicele Robor la 6 luni, fo­losit in special in…

- De asemenea, in cadrul sedintei CA al BNR s-a mai hotarat gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar, precum si ingustarea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la +/-1,25 puncte procentuale, de la +/-1,50…

- Scumpirea gazelor si a energiei electrice a fost anuntata saptamana trecuta de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea carburantilor era asteptata inca din 30 august, cand Guvernul a adoptat o ordonanta care prevede majorarea accizelor in doua etape, la 15…

- Eugen Radulescu, directorul directiei de stabilitate financiara al BNR, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Sinaia , ca afirmatiile de vineri ale premierul Mihai Tudose sunt niste ”declaratii politice” la care nu raspunde, insa atrage atentia ca se asteapta la cresteri ale ratelor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a atins nivelul de 1,58%, cel mai mare din ianuarie 2015 pana in prezent, potrivit BNR. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile…