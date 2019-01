Analistii estimeaza o "supraoferta" de 14 milioane de masini electrice: "Productia va depasi cererea clientilor pana in 2030"

Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea mașinilor electrice este in continua expansiune. O arata majoritatea analizelor și estimarilor de piața, iar trendul este unul ascendent. Un nou studiu, realizat de Deloitte, estimeaza ca vanzarile de mașini electrice noi vor ajunge la 4 milioane de unitați in 2020, 12 milioane in 2025,…

- Volkswagen vrea sa produca mașini electrice in 8 fabrici de pe 3 continente, pana in 2022. Cea mai noua investiție a nemților vizeaza pregatirea uzinei americane din Chattanooga pentru producția de modele pe platforma MEB (Modular Electric Toolkit). Constructorul a anunțat ca va construi mașini electrice…

- Cererea mondiala de carbune va continua sa creasca pana in 2023, in conditiile in care majorarile inregistrate in India si alte tari din Asia vor compensa scaderile inregistrate in Europa si SUA, a apreciat Agentia Internationala a Energiei (IEA) intr-un raport publicat marti, transmite Reuters preluata…

- Fan Courier, compania romaneasca de curierat cu o vechime de 20 de ani, estimeaza ca va incheia anul 2018 cu o cifra de afaceri de 145 de milioane de euro, in linie cu previziunile initiale, pe o piata consolidata care va depasi anul acesta jumatate de...

- Enel X Romania, companie membra a Enel X, divizia de servicii avansate de energie a Grupului Enel, a fost prezentata oficial astazi și a lansat un plan extins de incurajare a mobilitații electrice. Planul vizeaza instalarea a circa 2.500 de puncte de incarcare in toate regiunile Romaniei, in perioada…

- La volume, topul inmatricularilor de vehicule electrice este condus de Germania, cu 24.678 de unitati, urmata de Franta cu 20.256 unitati si Olanda, cu 15.330 unitasi. Inmatricularile de masini diesel au crescut in Romania cu 12,6-, (de la 40.151 unitasi la 45.212 unitati) in conditiile in care in UE…

- Volvo este unul dintre susținatorii tranziției catre viitoarele mașini electrice și autonome, alegand sa-și concentreze eforturile in aceasta direcție pe cea mai mare piața auto din lume. Volvo și chinezii de la Baidu au semnat un parteneriat prin care vor dezvolta, vor testa și vor construi mașini…

- In Bulgaria este un producator de mașini de curse care concureaza cu super-cars ca Porsche, Aston Martin sau Maserati și care vrea sa scoata un model electric, informeaza Bloomberg, citata de Mediafax.