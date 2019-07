Analiştii de la Barclays susţin că o fuziune Carrefour - Casino este posibilă 'O astfel de combinatie arata promitator, avand in vedere ca noua entitate ar deveni lider in Franta si Brazilia, unde ar putea beneficia de pe urma unor sinergii semnificative', sustin analistii Barclays. Potrivit acestora, este dificil de spus care sunt sansele ca aceasta fuziune sa se incheie, dar estimeaza ca economiile potentiale de pe urma unei fuziuni s-ar ridica la aproximativ un miliard de euro. Principalul obstacol care ar sta in calea acestei fuziuni este unul concurential, in conditiile in care grupul rezultat in urma fuziunii ar detine aproximativ 30% din piata franceza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

