Analistii CFA estimeaza ca euro va creste peste nivelul de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut usor in martie, fata de luna anterioara, cu 0,5 puncte pana la 34,9 puncte, dar analistii estimeaza ca euro ar putea depasi pragul de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni. Luni, Banca Nationala…

- CURS VALUTAR BNR.Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in februarie, fata de luna anterioara, cu 10,6 puncte, pana la 34,4 puncte, dar euro ar putea depasi pragul de 4,84 lei in urmatoarele 12 luni, arata datele…

- Luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs de 4,7538 lei/euro. Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca). In februarie, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut fata de luna anterioara…

- Euro creste, marti, in comparatie cu moneda nationala. Si dolarul creste, continuand trendul de luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7506 de lei, cu 0,23% mai mult ca luni. Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4,1933 de lei/unitate, cu 0,28%…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491 miliarde de euro, cu 569 milioane euro mai mari fata de cele inregistrate in 31 ianuarie. In ianuarie, rezervele valutare administrate de BNR au scazut…

- "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8055, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea…

- Majoritatea romanilor considera ca modificarile recente aduse Codului Fiscal vor avea efecte negative, printre care se numara si majorarea preturilor. Un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM arata ca 71% dintre romanii apreciaza ca efectele vor fi mai degraba negative. 20% sunt…

- Euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei la bancile comerciale din Romania, iar, pe piata interbancara, a ramas peste nivelul de 4,76 lei. La cele mai mari banci comerciale din Romania, euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei. Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR) vinde euro cu…