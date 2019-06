Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in luna mai, fata de luna anterioara, dar analistii estimeaza o rata a inflatiei de 4,12% in urmatoarele 12 luni, arata datele publicate, vineri, de CFA Romania. Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca), a fost lansat de catre CFA Romania si reprezinta un indicator prin intermediul caruia asociatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica…