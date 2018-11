Stiri pe aceeasi tema

- Economistul sef pentru Europa Centrala si de Est (ECE) in cadrul UniCredit Bank Londra, Dan Bucsa, a sustinut, marti, ca, in actualele conditii macroeconomice, Romania se poate confrunta cu o recesiune tehnica in 2019 sau 2020, an cand, de asemenea, cresterea economica va fi aproape de un minim.

- Business International Economiile mari din Europa de Est au rezistat presiunii scaderii bruste si de amploare a economiei germane si au continuat sa accelereze in T3. Strategii spun ca socul se va simti, in cele din urma. Insa pana acum s-au cam inselat cu predictiile Tweet Print Mail Autor: Bogdan…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Romania, ministrul investitiilor si dezvoltarii din Polonia, Jerzy Kwiecinski, si-a facut timp pentru un interviu in exclusivitate cu Ziarul Financiar, ocazie cu care a subliniat de mai multe ori nevoia conturarii unor aliante regionale, sau cel putin a intaririi legaturilor…

- Firmele din Romania mai au la dispoziție o singura zi pentru a-și procura case de marcat cu jurnal electronic. Potrivit legii, pana la 1 noiembrie, toți operatorii economici, mici, medii sau mari, trebuie sa inlocuiasca vechile case care funcționeaza pe baza bonului fiscal tiparit. https://evz.ro/casa-de-marcat-firme-romania-1-noiembrie.html

- Incetinirea ritmului luptei anticoruptie ar fi un factor de risc in relatiile internationale ale Bucurestiului, afirma, intr-un interviu la Europa FM, consilierul politic al Ambasadei SUA, David Allen Schlaefer, care considera ca interesul Rusiei este sa vulnerabilizeze Romania si sa slabeasca legaturile…

- Lovitura pentru Guvernul Dancila de Washington. În timp ce bugetul de stat pe acest an este construit pe o crestere economica de 5,5%, Fondum Monetar International (FMI) ne anunta ca nu vom avea o crestere mai mare de 4%.

- In pofida acestor sumbre previziuni, agentia a recunoscut in raportul sau lunar ca oferta globala a atins in august, pentru prima data, nivelul de 100 de milioane de barili pe zi, cu o crestere de 80.000 barili, datorita unei productii mai mari a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), care…