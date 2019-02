Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR-ul ar urca la 6% sau la 7% daca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar interveni pe piata valutara si ar vinde valuta din rezerve, a explicat Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR. "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara - n.red.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu…

- Moneda naționala a pierdut 4 bani fața de euro intr-o singura zi, pana la un curs de peste 4 lei si 75 de bani. Este cea mai mare devalorizare din acest an. Analistii si reprezentantii pietei bancare fac estimari alarmante. Se vorbeste despre atacuri speculative asupra leului.

- Piata valutara este influentata inclusiv de declaratiile politice, pe langa cauzele de durata, economice, care duc la cresterea cursului de schimb al monedei nationale, a declarat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, luni, la Digi TV.

- Rata somajului in Germania s-a stabilizat la 5% in luna decembrie 2018, cel mai scazut nivel de la reunificare, incheind un an marcat de intrarea cu succes a refugiatilor pe piata muncii din Germania, arata cifrele oficiale publicate vineri, transmite AFP. Conform datelor corectate în funcţie…

- Inrautatirea situatiei politice din zona euro a facut ca media dolarului american sa creasca de la 4,1063 la 4,1342 lei, maximul ultimelor 18 luni. Cotatiile din piata fluctuau intre 1,102 si 1,144 lei. Scaderea luna trecuta a inflatiei la 4,3%, comparativ cu octombrie 2017, de la 5% in septembrie,…