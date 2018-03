Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Provocarile de securitate generate de conflictele nesoluționate din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Acesta este subiectul celui de-al IV-lea panel de discutii din cadrul conferintei interparlamentare, cu genericul "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- In cadrul unui protest la care s-au adunat in jur de zece activisti, liderul PAS, Maia Sandu, a transmis un mesaj catre presedintii de Parlament din Georgia si Ucraina, dar si catre ceilalti oficiali veniti la Chisinau vineri, 2 martie, pentru a participa la conferinta interparlamentara de nivel inalt…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate”. „Scopul…

- Președinții de parlament din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna in domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andrii Parubii, in timpul Conferinței interparlamentare de nivel…

- Președinții Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei isi asuma angajamentul fața de integrarea europeana drept unicul și cel mai eficient instrument pentru a asigura prosperitatea, securitatea, dezvoltarea stabila și democratica pe termen lung pentru toate aceste

- In memoria celor cazuți in conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova și a victimelor acestui conflict, astazi, au depus flori președintele Parlamentului impreuna cu șefii delegațiilor oficiale participante la Conferința interparlamentara de nivel inalt…

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a avut ieri, 1 martie, o intrevedere cu Inara Murniece, Președinta Saeima Republicii Letonia, aflata la Chisinau cu prilejul desfasurarii Conferinței interparlamentare "Georgia, Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Circa 150 de oficiali, experți și diplomați se reunesc, astazi, la Chișinau pentru a discuta chestiuni de securitate informaționala, energetica, militara și de cooperare regionala. Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Participanții la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate” depun flori la Complexul Memorial „Maica Indurerata”.

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente'' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi, a prezentat Organizatiei Natiunilor Unite o declaratie comuna din partea Moldovei, Georgiei, Ucrainei si Azerbaidjan. Autorii documentului cer mai multa implicare din partea comunitații internaționale pentru protejarea persoanelor care locuiesc in zonele afectate…

- Presedintele parlamentului leton, Inara Murniece se afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Delegația letona, care a ajuns ieri in Capitala, va participa la Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

- Inara Murniece, președinta Saeima Republicii Letonia și-a inceput, astazi, vizita in Republica Moldova, la invitația președintelui Parlamentului Andrian Candu. Delegația letona va participa la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul…

- Andrian Candu a lansat un promo video prin care anunța ca la 2 martie curent, la Chișinau, va avea loc conferința interparlamentara "Georgia, Moldova, Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente".

- Oficiali și experți la nivel inalt, prezenți la prima Conferința interparlamentara de nivel inalt "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" vor participa la dezbateri legate de securitatea informaționala,

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Reprezentanți ai 11 parlamente, inclusiv șase președinți de legislativ și-au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Summitul interparlamentar in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, care va avea loc pe 2 martie la Chișinau, este de o importanța foarte mare. Acesta inseamna inițierea unui dialog intre cele trei state, care ar putea…

- Peste o saptamana, in data de 2 martie, Moldova va gazdui prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente".

- El a anunțat ca la finalul saptamanii viitoare va fi la Chișinau pentru evenimentul organizat impreuna cu Atlantic Council-Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 'Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente'. [citeste si] "Ieri a fost o zi plina. Dimineața am discutat in…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Reuniune de rang inalt la Chișinau. Aspirațiile europene ale Moldovei, Ucrainei si Georgiei, precum si consolidarea securitatii regionale, vor fi subiectele unei conferințe interparlamentare, care va avea loc in data de 2 martie.

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2 martie curent, comunica Noi.md. Evenimentul este organizat in…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a oferit un interviu presei din Ucraina in cadrul caruia a vorbit despre problema teritoriilor ocupate din Moldova, Georgia și Ucraina, noteaza Noi.md. Demnitarul a menționat ca, pe 2 martie, la Chișinau va avea loc Conferința interparlamentara „Georgia, Republica…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Crearea unui batalion mixt moldo-românesc este demult așteptata. Republica Moldova se afla într-o zona seismica deosebita și practica internaționala demonstreaza ca anume în cazuri excepționale vecinii își acorda sprijin. Declarația a fost facuta de catre Ghenadie Cosovan,…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Republica Moldova și Ucraina vor dinamiza cooperarea bilaterala privind protecția comuna a frontierei de stat și pregatirea pentru instalarea la frontiera a unor noi puncte de control comune. Anunțul a fost facut de catre Serviciul de presa al Ministerului de Interne din Ucraina, care a menționat ca…

- Numarul initiativelor si discutiilor in tarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura si Creativitate, lansat in 2015 in sase tari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina si Belarus.

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperariipractice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Recentul summit intre UE si tarile din Parteneriatul Estic a transmis un semnal clar, nedorit de vecinii nostri de peste Prut: Republica Moldova trebuie sa mai astepte cu integrarea in Uniune. Intervievat de Deutsche Welle, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a aratat astazi, printr-un comunicat de presa, de ce Europa nu dorește unirea Romaniei cu Republica Moldova, dar a identificat și soluțiile pentru a depași acest refuz.Rebega arata ca ”recentul summit intre UE și țarile din Parteneriatul Estic a transmis…

- Misiunea Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera dintre Republica Moldova si Ucraina (EUBAM) intra de vineri, 1 decembrie, intr-o noua faza, cu un nou mandat, sub conducerea unui nou sef de misiune. Este vorba de Slawomir Pichor din Polonia, transmite IPN cu referire la un comunicat al Delegatiei…