- Pe final de an, vestile din economie sunt tot mai proaste. Statul a ajuns la cel mai mare deficit bugetar din ultimii sapte ani. In primele zece luni din an a cheltuit cu 21 de miliarde de lei mai mult decat a incasat. Golul e acoperit din împrumuturi făcute de stat care vor fi plătite…

- Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si presedintele Consiliului Fiscal, s-ar putea afla in incompatibilitate, iar declaratiile sale sunt in masura sa influenteze piata si costurile de creditare ale statului, a declarat la intalnirea de miercuri senatorul Daniel Zamfir, seful comisiei.

- Acesta a declarat ca in Romania creșterea economica va fi negativa doua trimestre consecutiv, acet lucru urmand sa se intample pana in 2020 pe fondul unor evoluții negative ale economiei SUA. De aceeași parere este și președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru „Datoria publica are…

- Potrivit acestora, factura pentru salarii trebuie raționalizata, in condițiile in care datoria publica a ajuns aproape de pragul riscului de recesiune economica. „Guvernul a facut o greșeala. Cand economia creștea, noi nu acopeream datorii, continuam sa ne imprumutam”, a explicat la Digi24 profesorul…

- Romania ar putea construi o autostrada mare in fiecare an daca ar avea o rata de colectare a TVA-ului ca in Bulgaria, a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la conferinta anuala organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "În Bulgaria avem un…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca datoria publica ar putea duce România într-o noua criza. Potrivit acestora, factura pentru salarii trebuie raționalizata, în condițiile în care datoria publica a ajuns aproape de pragul riscului de recesiune economica. ”Guvernul…

- Romania se afla cu investițile publice la nivelul la care se afla inainte de aderarea la Uniunea Europeana, iar anul trecut a atins 2,6% din PIB, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, intr-o conferința organizata a Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania.

- Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si presedintele Consiliului Fiscal, considera ca datoria publica a Romaniei a crescut foarte mult. "Suntem aproape de pragul de la care crestere probabilitatea de recesiune (40-45%)", a afirmat Dumitru, in cadrul unui eveniment la BNR.Potrivit…