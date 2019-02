Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca nu este de acord cu Ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Tudorel Toader, prin care se da posibilitatea reluarii tuturor proceselor judecate de completurile de 5 judecatori de la ICCJ. Intrebat, intr-o conferinta de presa, ce parere are despre…

- Liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat joi ca partidul sau isi mentine solicitarea adresata presedintelui Klaus Iohannis de a organiza cat mai repede referendumul pentru justitie, argumentand ca "un astfel de referendum ar inchide drama in care ne taram ca tara de 2 ani". "USR isi mentine…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, catalogheaza decizia Parlamentului European privind condiționarea acordarii de fonduri europene de independeța justiției ca fiind una nucleara."NUCLEARA: Fonduri europene condiționate de independența justiției Visul cel mare a lui Liviu Dragnea de a ramane…

- „Eu am o relatie foarte buna cu premierul israelian. Nu este bazata pe chestiune conomice, amandoi avem convingerea ca colaborarea dintre Romania si Israel poate sa fie mult mai buna si mult mai eficient. Si acum, prietenie, neprietenie, se fac doi ani de cand Romania nu are ambasador in Israel.…

- Presedintele Romaniei are libertatea sa participe la orice sedinta de Guvern dar nu poate impiedica Executivul sa adopte acte normative, au apreciat judecatorii CCR in 2007. La deliberare a participat și actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, la vremea respectiva judecator al Curții Constituționale.Context:…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, la Palatul Cotroceni, o posibila Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea unor pedepse. Seful statului spune ca PSD nu a abandonat aceasta idee, desi in 2017, Ordonanta 13, care prevedea acelasi lucru, a scos romanii in strada. „Ar fi o catastrofa,…

- PSD nu ia in calcul un demers de suspendare din functie a presedintelui Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca în sedinta coalitiei de la începutul saptamânii viitoare se va decide calea de urmat, în cazul în care seful statului Klaus Iohannis va…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, luni, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca partidul nu ia in calcul o suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Coalitia de guvernare PSD-ALDE va decide, saptamana viitoare, daca va initia sesizarea CCR, in cazul refuzului presedintelui Klaus…