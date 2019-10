Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, in prezent, aproximativ 7 milioane de angajati si 4,9 milioane de pensionari iar somajul este la un nivel minim istoric, a aratat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, miercuri, in conferinta de bilant. Potrivit acestuia, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si exista…

- Pentru a doua luna consecutiv, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), salariul mediu nominal net si brut in Romania a scazut fata de luna precedenta. Astfel, castigul salarial mediu brut pe economie in luna august 2019 a fost de 4.981 de lei, cu 110 lei (-2,2%) mai mic decat…

- Plan B, fundație inițiata de Adrian Ghenie și Mihai Pop, lucreaza la proiectul primului muzeu privat de arta din țara noastra, a informat comisarul Romaniei la Bienala de la Veneția, Attila Kim.

- Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania si se asteapta ca activele sa fie evaluate la aproximativ un miliard de euro, au...

- ARAD. Parlamentarii PNL au inițiat la inceputul acestui an un proiect de lege prin care si angajatii din mediul privat urmeaza sa beneficieze de tichetele de vacanta. Potrivit senatorului Ioan Cristina, parlamentarii liberali au inițiat proiectul pentru a elimina discriminarea care exista in prezent,…

- Cresc pensiile de la 1 septembrie. Așa cum prevede noua Lege a pensiilor, punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie. „Asa cum am promis punctul de pensie se mareste de la 1 septembrie la 1.265 de lei, ceea ce va aduce o crestere a tuturor celor aproape cinci milioane de pensii din Romania”,…

- Majorarea de pensii este deja calculata, iar in septembrie milioane de pensionari din Romania vor primi mai mulți bani. Noile valori ale pensiilor au fost deja stabilite, iar fluturașele tiparite. Urmeaza sa se faca plațile! Declarațiile au fost facute chaiar de ministrul Muncii, Marius Budai.

- „Puțina lume realizeaza faptul ca avem exemple inspirationale de succes și in Romania … și atunci le vorbesc despre proiectul construit de Hagi la Ovidiu, langa Constanța”, spune analistul Iancu Guda . Acesta a analizat cu atenție multe dintre declarațiile publice oferite de Hagi, impreuna cu situația…