Analist, despre eliminarea ROBOR: “Este o utopie”. Ce variantă propune Dan Suciu: Nu stiu in numele cui vorbeste domnul Valcov. El este consilier, nu ministru de finante , nu premier, dar oricum declaratia este extrem de confuza si denota mari neclaritati privind piata. BNR va discuta cu ministrul de finante institutional OU 114. Acesta este singurul canal de discutie. Restul declaratiilor, raman neclare sincer nu prea am inteles ce se urmareste, trebuie traduse si transferate catre Min de Finante pt a putea avea un dialog. Analist: Elimarea ROBOR sau schimbarea modului de calcul este o utopie si o varianta ar fi ca dobanzile sa fie calculate in functie de dobanda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

