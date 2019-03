Stiri pe aceeasi tema

- Marius Sabo, fostul primar din Gherla in perioada 2012-2016, a vorbit despre administrația publica locala, despre activitatea acesteia și despre o posibila candidatura la viitoarele alegeri, intr-o emisiune difuzata in direct vineri la Radio Fir, la Dej. In 2016, Marius Sabo a pierdut alegerile locale.…

- Simona Gherghe s-a enervat in timpul emisiunii "Acces Direct" de miercuri dupa amiaza, dupa ce Florentina Gavrila, tanara care a strans donatii pe Facebook pentru copii bolnavi, nu a trimis banii in conturile beneficiarilor.

- Florentina Gavrila, tanara care este acuzata ca a luat banii primiti din donatii pentru mai multi copii bolnavi si nu i-a dat acestor cazuri, a fost invitata la "Acces Direct", unde a vorbit despre situatia in care este implicata.

- Cutremurator! O tanara din Constanța a furat toți banii pe care i-a strans din donații pe Facebook pentru a ajuta o fetița din Neamț bolnava de leucemie. Cum a reușit aceasta ticaloșie

- Cutremurator! O tanara din Constanța a furat toți banii pe care i-a strans din donații pe Facebook pentru a ajuta o fetița din Neamț bolnava de leucemie. Cum a reușit aceasta ticaloșie

- Swedbank, una dintre cele mai importante instituții financiare din Suedia, este banuita ca ar fi implicata intr-o operațiune de spalare de bani. Este vorba despre tranzacții de miliarde de euro cu o banca daneza. Banii ar proveni din Rusia.

- La inceput de an calendaristic, la jumatatea mandatului actualilor aleși județeni, dar și in penultimul an al actualului exercițiu financiar al UE, PressHub și „Ziarul de Iași” fac și o radiografie a proiectelor aflate in derulare la Consiliul Județean. Din pacate, toate au intarzieri, unele chiar mari.…

- Prima varianta a Programului Anual al Achizitiilor Publice (PAAP) preconizate de Consiliul Judetean pentru 2019 prevede cinci investitii importante, unele aflate in diferite etape de derulare. Prima se refera la Parcul Industrial de la Letcani, pentru care CJ a estimat cheltuieli de aproximativ 17 milioane…