- Masina de teren care a apartinut dictatorului Nicolae Ceausescu va fi scoasa la licitatie la data de 31 ianuarie 2019 de catre ANAF, dupa ce a fost confiscata de la omul de afaceri Ovidiu Tender.

- O mașina ARO, care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, va fi scoasa la licitație de ANAF cu un preț de plecare de 137.500 lei, scrie The Associated Press. Mașina a fost realizata in 1977 special pentru Ceaușescu de catre producatorul de automobile ARO de la Campulung și are 72.000 de kilometri la bord.…

- Peste 5 milioane de lei, adica in jur de 1,2 milioane de euro va costa reamenajarea Parcului Tineretului și a lacului din municipiul Sebeș. Licitația pentru execuția lucarilor a fost lansata zilele trecute și este deschisa pana in 26 noiembrie. Caștigatorul licitației va fi anunțat anul viitor in luna…

- Parcul auto al Primariei Sebeș s-a marit cu doua noi achiziții, de care primarul Dorin Nistor pare sa fie foarte mandru. Este vorba despre un buldoexcavator și o autoutilitara Amarok pe care primarul le-a postat pe Facebook. Gestul sau a fost aspru criticat de un consilier local care spune ca ”Nistor…

- Catherine Deneuve, care a sarbatorit recent implinirea varstei de 75 de ani, a decis sa vanda la licitatie toate creatiile sale vestimentare realizate special pentru ea de Yves Saint Laurent, celebrul creator de moda caruia actrita i-a fost prietena intima si muza, informeaza AFP. Licitatia va avea…

- ANUNȚ Primaria comunei Bezdead, județul Dambovița, organizeaza licitație publica in vederea vanzarii unei suparafețe de teren, proprietate privata a comunei Post-ul ANUNȚ: Primaria Bezdead vinde o suprafața de teren in satul Magura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea anunta valorificarea a doua salupe. Astfel, institutia va organiza licitatie publica pentru vanzarea urmatoarelor mijloace fixe, aprobate la casare: salupa Luneta, cu numarul de inmatriculare 159, la pretul de 3.000 de lei, si salupa Meteor 2, cu numar de inmatriculare…