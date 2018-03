Stiri pe aceeasi tema

- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.Astfel, in a doua jumatate…

- Masura a fost anunțata joi de Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, la finalul ședinței de Guvern. In plus, autoritațile ar urma sa pregateasca și un mecanism de stimulare a plații in cursul lui 2018. Eugen Teodorovici: Plicurile cu instiintari pe care le trimite ANAF ar putea fi…

- Vesti bune, dar si rele, de la meteorologi. Temperaturile maxime vor continua sa creasca, in urmatoarele zile, apoi vor scadea brusc, duminica. De altfel, in perioada 18-20 martie, vremea va fi foarte rece in toata tara. Astfel, daca la Alba Iuia, sambata, vor fi 14 grade Celsius, duminica, maximele…

- Previziunea neta de angajare se obtine facand diferenta dintre procentul de angajatori care anticipeaza o crestere a volumului total de angajari si procentul de angajatori care prevad o scadere a angajarilor in locatia lor, in trimestrul urmator. Pentru tarile care au acumulat date cel putin 17 trimestre…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Noapte și dimineața va fi ceața slaba. Vantul va bate din sud-est, slab la moderat. La Briceni, Soroca și Balți se vor inregistra 11 grade Celsius, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Luna martie vine cu tot felul de vești pentru nativii zodiilor. In ceea ce privește sanatatea, anumite zodii vor avea parte de bucurii, in timp ce alții vor avea de tras cu vești proaste de la medic.

- Deținatorii de domenii .ro vor plati in fiecare an o taxa de 6 euro fara TVA conform unei decizii luate de ICI, gestionarul departamentului RoTLD. Incepand cu data de 1 martie 2018, a intrat in vigoare schimbarea modului de plata a domeniilor .ro, astfel ca vei plati o taxa anuala de mentenanța. Tariful…

- Este cea mai geroasa zi de 1 martie. La ora 7.00, in București se inregistrau minus 20 de grade Celsius, la stația meteo de la Baneasa. Temperaturi extrem de reduse s-au inregistrat in toata țara. La Slatina au fost minus 23, iar in Timișoara, minus 18 grade Celsius. Vești proaste vin și de…

- Meteorologii au venit cu vesti cat se poate de proaste. Valul de frig va continua si in zilele urmatoare.Astfel, codul portocaliu de ger a fost prelungit pana vineri seara. Conform acestora, codul portocaliu a fost prelungit pana vineri seara, partea de nord a Argesului fiind si ea sub aceasta amenintare.…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Potrivit unui proiect de hotarare aflat in dezbatere pe site-ul municipalitatii, dupa ce conform datelor INS, rata anuala a inflatiei a crescut de la 2,1 in decembrie 2016 la 3,3% in decembrie 2017, impozitele si taxele locale din Bucuresti ar putea creste in 2019 cu rata...

- Vesti proaste de la meteorologi. In urma cu putin timp, acestia au anuntat un nou Cod portocaliu pentru Constanta si TulceaInterval de valabilitate: 26 februarie, ora 10 ndash; 27 februarie, ora 14Fenomene si zone vizate: intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic viscolite si vizibilitate…

- Din categoria “bani risipiți”, Profit.ro dezvaluie ca Fiscul cheltuie anual peste 2 milioane de lei pe plicuri trimise greșit. Informația vine dupa ce actualul ministrul al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat ca exemplu negativ de risipa a banilor publici chiar plicurile trimise eronatd e…

- Vasile Miriuța, 49 de ani, tehnicianul celor de la Dinamo, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida decisiva pe care echipa sa o va disputa sambata pe terenul Astrei Giurgiu, de la ora 19:45. Antrenorul roș-albilor nu crede ca Edward Iordanescu iși va menaja titularii in meciul de maine…

- In ultimul sau raport, Curtea de Conturi spune ca, anul trecut, Fiscul a dat peste 2 milioane de lei pe circa 700.000 de plicuri trimise gresit. Se spune ca, per total, mai bine de patru milioane de plicuri trimise de ANAF aiurea au fost returnate. Si, evident, distruse. Se pare ca aceata informatie…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu...

- Comisiile juridica, economica si de buget-finante din Senat a adoptat o serie de amendamente la legea plafonarii dobanzilor. Cu 17 voturi pentru, comisiile au admis amendamentele senatorului PNL Daniel Zamfir."Ma bucur foarte tare ca azi am intrat in Europa din punctul de vedere al plafonarii…

- Initiatorul legii susține ca peste 90% din accidentele in care masini cu volanul pe partea dreapta sunt implicate conducatorii auto ai acestor autovehicule sunt si vinovati de respectivele accidente.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un…

- In sedinta din 7 februarie 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe an de la 2,00 la suta pe an incepand cu data de 8 februarie 2018;Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept „Ziua Independentei nationale”, termenul de dezbatere si vot al proiectului implinindu-se pe 20 decembrie...

- Horoscop 4 februarie 2018 – Berbec – Horoscop 4 februarie 2018Banii vin si se duc intr-o clipa, dar norocul tau e ca stii pe ce resurse te poti baza si nu intri in panica atunci cand vezi ca banii abia intrati in portofel au si plecat de la tine.Banii sunt facuti sa circule, ca atare tu nu fugi de plati,…

- Posta Romana a stins datoria, in valoare de 1.301.353 lei, catre Telekom Mobile. De altfel, in perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, compania a platit catre grupul de firme Telekom (Telekom Mobile si Telekom Communication), suma totala de 42.619.578 lei. 0 0 0 0 0 0

- Val de scaderi salariale, în urma transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat! De la personalul auxiliar din instante si parchete, la profesori sau îngrijitori, toti s-au revoltat dupa ce si-au primit fluturasul de salariu.

- Mii de polițiști vor primi o lovitura usturatoare in februarie! Anunțul a fost facut de catre președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, potrivit bugetul.ro . Coarna a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca…

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- Vesti proaste pentru sute de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Vineri, Tribunalul Constanta s a pronuntat in dosarul in care peste 350 de politisti din judetul Constanta au actionat in instanta Ministerul Administratiei Internelor si Inspectoratul de Politie al Judetului…

- De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul national de sanatate vor plati lunar 10% din 1.900, cat este valoare salariului minim brut pe tara in prezent. Adica, de la 1 ianuarie 2018 persoanele care vor sa fie asigurati in sistemul national…

- Din februarie, prețul painii ar putea sa creasca cu 10%. Scumpirea energiei electricite si a gazelor naturale la care se adauga majorarea salariilor decise de autoritați pot fi cauzele unei asemanea cresteri de pret.

- Darren Cahill a declarat pentru presa internationala ca RMN-ul efectuat de Simona Halep nu a scos la iveala o ruptura a vreunui ligament, dar romanca are in continuare zona afectata inflamata, simțind in continuare dureri. Ion Tiriac: Simona Halep va da lovitura cu noul sponsor. Oferta de…

- DECIZII… Luna ianuarie aduce dureri de cap pentru proprietarii de autoturisme din judet. Guvernantii, dornici sa “irite” cat mai mult soferii, au luat doua decizii ce-i vor duce la disperare pe conducatorii auto. Este vorba de o decizie ce va obliga soferii sa inregistreze contractul de vanzare-cumparare…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei Romane, politistii rutieri din toata tara au actionat pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro. ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a anuntat marti ca majorarea costurilor de achizitie a gazelor a determinat o crestere medie de aproximativ 5,6% a pretului final al gazelor pentru populatie, incepand de miercuri.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie…

- Fiscul a trimis anul trecut un numar uriaș de impuneri pentru plata contribuției la asigurarile de sanatate (CASS), prin care cere achitarea unor sume neachitate inca din 2012. Numarul deciziilor de...

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, începând de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine în urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere…

- Producatorii din industria alimentara avertizeaza ca urmeaza noi majorari de prețuri la carne, oua și pâine. Motivul: creșterea euro și producția slaba de anul acesta. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare.

- 2018 ii va arde pe soferi la buzunare. In numai cateva zile, preturile carburantilor au inceput sa creasca. Si nu se vor opri tot anul. Specialistii avertizeaza ca va fi tot mai greu sa intretinem o masina.

- Radu Mazare ar putea afla pe 23 ianuarie daca sesizarea poliției in ceea ce privește incalcarea controlului judiciar se transforma intr-un mandat de arestare. Intre timp, fostul edil al Constanței trebuie sa indeplineasca condițiile dure pentru rezidența in Madagascar, potrivit Antena 3.Procurorii…

- Maine se prevede cer noros, noaptea izolat ploi slabe, ziua temporar va ploua. Izolat va fi ceața slaba.Vantul va sufla din sud-est slab la moderat, izolat cu intensificari.In nordul Moldovei vor fi +6..+9°C, in centrul tarii se vor inregistra +7..

- Leul se va deprecia în urmatoarele 12 luni, iar dobânzile își vor continua creșterea, sunt de parere analiștii financiari. Ei se așteapta ca euro sa depașeasca 4 lei și 73 de bani în noiembrie 2018. Pentru ca și inflația va depași 3%, analiștii prevad și o creștere…

- Indicatorul de încredere macroeconomica al CFA România a urcat foarte usor în noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungând la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipând o

- Pasapoartele ar putea fi valabile zece ani. Mai multi parlamentari UDMR au initiat un proiect prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice sa se dubleze pentru persoanele cu vârsta de peste 25 de ani, dar sa ramâna neschimbat iar pentru cei cu vârste cuprinse…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis joi, AGERPRES.Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor…

- Cel mai apreciat interpret de colinde din Romania a ajuns de urgența la spital. Inca de joi seara Ștefan Hrușca s-a simțit rau. El a crezut ca este vorba de o simpla raceala, dar starea lui de sanatate s-a agravat.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Medicii de familie anunța Apocalipsa la inceputul anului 2018. Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018.