Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa prelungeasca in 2019 termenul pentru depunerea Declarației Unice pe venituripe PFA și ale persoanelor fizice cu activitați independente sau chirii, precum și termenul pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe salarii catre ONG-uri, conform unui proiect de ordonanța de urgența…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 7 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații (PL-x 593/22.10.2018);Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art.…

- TAXA AUTO 2019. Banii privind taxa auto vor fi rambursati cel tarziu pana in luna iunie a acestui an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. TAXA AUTO 2019. „Cu sau fara somatia Comisie...

- Vești alarmante dinspre Ministerul Sanatații. Ministrul de resort, Sorina Pintea, a declarat ca saptamana viitoare va fi declarata oficial epidemia de gripa in Romania. Cu toate acestea, școlile nu vor fi inchise. ”Marți sau miercuri probabil ca vom declara oficial epidemia de gripa in Romania”, a declarat…

- Vești proaste de la specialiștii economici pentru anul 2019. Conform estimarilor facute de CFA, urmatoarele 12 luni vor fi marcate de creșteri ale inflației, dar și o depreciere masiva a leului in fața euro.

- Vești importante pentru milioane de romani! Incepand cu noul an, vor intra in vigoare masurile luate de Guvernul Dancila ce vizeaza milioane de romani! Potrivit noilor prevederi legislative, de la 1 ianuarie 2019, romanii vor...Citește AICI ce a pregatit Guvernul Dancila, in prima zi din noul…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat in transparenta decizionala un proiect de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 299 2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. Proiectul…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la ședința de Guvern și odata revenit la Palatul Cotroceni a semnat mai multe decrete prin care promulga mai multe legi de aprobare a unor Ordonanțe de Urgența.Citește și: Viorica Dancila, GAFA in ședința de Guvern in care participa și Klaus Iohannis…