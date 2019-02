Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice ar putea fi acum parate la ANAF de vecini sau apropiați. In cazul in care exista suspiciuni de venituri nedeclarate, ANAF va face controale amanuntite. Probleme din cauza ANAF-ului trebuie sa-si faca in mod special acele persoane ale caror venituri declarate sunt cu mult…

- Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF desfașoara, din 12 februarie, o inspecție fiscala la o banca, care are ca obiect impozitul pe profit datorat in perioada 2013 – 2017, se arata intr-un raspuns al Fiscului adresat MEDIAFAX.Banca a fost avizata in data…

- Legea ofera ANAF posibilitatea de a verifica orice necoondordanta dintre veniturile declarate si veniturile reale iar pentru acest scop dispune de mai multe metode, actul normativ in baza caruia se pot face verificarile este ordinul ANAF nr. 675/2018. Cum decurge verificarea Intai,…

- Pentru 65 dintre aceștia a fost dispusa masura sigilarii sau inștiințarii, iar pentru 52 dintre contribuabili marfa a fost efectiv sigilata, pana la prezentarea documentelor justificative necesare clarificarii starii de fapt fiscale. Un caz deosebit a fost descoperit in data de 29.01.2019,…

- Inspectorii fiscali pot verifica și persoanele fizice, nu numai firmele sau persoanele fizice autorizate (PFA). O astfel de verificare se face atunci cand Fiscul gasește o diferența semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizica. Inspecția…

- Scandalul de la Complexul nergetic Oltenia se lasa cu urmari! Mai exact, premierul Dancila își trimite Corpul de Control la CE Oltenia pentru un control la sânge! Au fost sesizate organele de urmarire penala.

- Din dispoziția doamnei Viorica Dancila, prim-ministrul Guvernului Romaniei, incepand cu data de 17.01.2019, Corpul de control al primului-ministru a declanșat un control la societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.. Obiectivele controlului constau in verificarea respectarii prevederilor legale…