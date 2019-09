Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea veniturilor colectate in PIB in primele opt luni ale anului in curs a crescut cu jumatate de punct procentual, ceea ce reprezinta un progres, nivelul lor depasindu-l cu peste 20 de miliarde de lei pe cel realizat in perioada similara din 2018, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale…

- Veniturile la bugetul de stat au crescut cu 6,3% in primele sapte luni ale anului fata de aceeasi perioada a lui 2018, iar cheltuielile s-au majorat cu 15,4%. Astfel, deficitul bugetar inregistrat in perioada mentionata a fost de 2 398,9 milioane de lei, transmite IPN.

- Deficitul bugetului consolidat, care conține atat bugetul de stat, cat și pe cele de pensii și sanatate, s-a ridicat la 18,14 miliarde de lei in primele șapte luni ale anului, echivalentul a 1,76% din Produsul Intern Brut (PIB). Nivelul este sub cele aproape 20 de miliarde de lei din prima jumatate…

- Consiliul Fiscal avertizeaza Guvernul ca exista riscuri semnificative in depașirea deficitului de 3% din Produsul Intern Brut (PIB), instituția considerand ca veniturile ar putea fi mai mici cu 5,8-6,8 miliarde de lei in acest an, iar cheltuielile cu 3,5-4,5 miliarde de lei peste nivelul prognozat.…

- Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi diminuate cu suma de 1,442 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii vor fi majorate per sold cu 1,451 miliarde de lei, potrivit Notei de fundamentare care insoteste proiectul…

- Guvernul de la Berlin si operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn (DB) au ajuns la un acord privind un program de modernizare a retelei nationale de cai ferate in valoare de 86 de miliarde de euro, in urmatorii zece ani, a anuntat ministrul Transporturilor, Andreas Scheuer, transmite DPA.…

- Gartner declara ca piata de servicii Cloud va atinge o crestere de 17.5%, urmand sa ajunga in anul 2019 la impresionanta suma de 214.3 miliarde de dolari. Infrastructura de servicii Cloud sau infrastructura ca serviciu (IaaS) va fi liderul de piata si va creste cu 27.5% in 2019 pentru a atinge 38.9…

- Bugetul general consolidat a incheiat primele cinci luni ale acestui an cu un deficit de 1,4% din Produsul intern brut (PIB), respectiv 14,7 miliarde de lei, acesta fiind cel mai semnificativ sold negativ din ultimii 8 ani. In conditiile in care, dupa primele patru luni ale anului, deficitul…