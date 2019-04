ANAF va intensifica verificările modului de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF continua verificarea modului în care operatorii economici respecta obligația legala de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Daca de la 1 mai 2019 inspectorii antifrauda vor constata încalcarea obligației de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic, vor aplica amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei și vor suspenda activitatea economica în punctul de lucru al operatorului economic pâna la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii, cu excepția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casele de marcat cu jurnal electronic vor face obiectul unor controale riguroase. In termen de 10 zile de la expirarea termenului de intrare in legalitate inspectorii vor relua controlul și vor aplica amenzile prevazute de lege. Ministerul Finanțelor avertizeaza ca pe piața nu mai sunt probleme…

- „Termenele de intrare in legalitate pe care le vor stabili inspectorii ANAF, potrivit legii prevenției, vor fi scurte, avand in vedere faptul ca pe piața exista toate modelele de aparate de marcat necesare utilizatorilor iar in ceea ce privește capacitatea de eliberare a seriilor fiscale de catre…

- Potrivit ANAF, actiunea este determinata de scaderea drastica, in perioada decembrie-februarie, a cererilor de achizitionare pentru astfel de aparate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfasura, începând din 15 martie, actiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, actiunea de verificare fiind determinata…

- Din 15 martie, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfașura acțiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligației de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Acțiunea de control tematic dispusa de Ministerul Finanțelor Publice…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfasura, incepand din 15 martie, actiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, actiunea de verificare fiind determinata de faptul…

- Din 15 martie, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfasura actiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Actiunea de control tematic dispusa de Ministerul Finantelor Publice…

- Din 15 martie, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor desfașura acțiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligației de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic.Vezi și: Dezvaluiri EXPLOZIVE dupa pelerinajul de la…