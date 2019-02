Stiri pe aceeasi tema

- E cea mai lunga criza politica intre președintele Klaus Iohannis și Guvern. Sunt 80 de zile de conflict. Miza președintelui este una pur electorala, susține Mihai Fifor, președintele Consiliului...

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila in care anunta ce a decis in legatura cu numirea Liei Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

- Victor Ponta a intrat in linie dreapta și face eforturi sporite pentru ca partidul sau sa poata obține un scor decent la alegerile europarlamentare. Fostul premier a fost reevaluat de oameni importanți din sistem, care doresc sa revina la butoane. Aceștia și-au dat seama ca nu au alta soluție.

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca anul 2019 este crucial pentru viitorul Romaniei. In prima parte a anului avem președinția Uniunii Europene, in timp ce in a doua se intra in linie dreapta pentru alegerile prezidențiale. Tanase arata ca PSD&ALDE reprezinta o coaliție anti-europeana,…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat ca analizeaza implicatiile OUG nr. 114/2018 pentru cadrele din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, potrivit agerpres.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele rovinietei din 2019 Avocatul Poporului, Victor Ciorbea,…

- "Ce inseamna masurile care se iau maine de Guvern? De la 1 ianuariese suspenda prevederile legii pensiilor care impun indexarea de la 1 ianuarie a pensiilor cu un coeficient intre creșterea salariului mediu și inflație. Deci pana in septembrie nu primesc nici un leu in plus. Exact cei care au votat…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ca pregatește un draft al unei sesizari care ar putea fi trimisa la Curtea Constituționala, in care va fi reclamat un conflict juridic de natura constituționala intre președinție și Guvern.

