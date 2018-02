ANAF va avea, in curand, un nou sef

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Un Boeing 737 al companiei Ryanair care a decolat vineri seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin a revenit pe Aeroportul Henri Coanda la aproximativ o ora de la decolare, purtatoarea de cuvant a aeroportului Ana State declarand ca pilotii au cerut sa se intoarca de urgenta.…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discuţie privind schimbarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. "In sedinta de Guvern a fost o prima ordonanta…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Leul face un mic pas in fata, miercuri, fata de euro. Si in raport cu dolarul moneda nationala a crescut usor, insa nu putem inca sa spunem ca isi revine din socul provocat de demisia premierului Tudose. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4.6573 de lei/unitate,…

- Bitcoin s-a depreciat, marti, cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global. Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Banii colectati in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a sculpturii "Cumintenia Pamantului" realizata de Constantin Brancusi, se vor restitui integral donatorilor. Rambursarea a fost hotarata printr-o ordonanta de urgenta (OUG) publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Intrebat daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat evaluarea…

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este folosita din ce in ce mai des pentru spalare de bani, trafic de droguri si terorism. "Este justificat…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Noul presedinte al Forumului Atomic European Teodor Chirica a fost director al Nuclearelectrica. De asemenea, a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii cheie in industria nucleara europeana. Teodor Chirica ocupase deja functia de vice-presedinte al Forumului Atomic European (FORATOM).…

- Vizitatorii Panteonului din Roma vor putea admira monumentul antic platind un bilet de intrare in valoare de 2 euro, incepand din luna mai, daca scopul vizitei lor nu va fi acela de a se ruga, a anuntat, luni, ministrul Culturii si Turismului din Italia. In prezent biserica, fostul templu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas. Intr-un interviu…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Patru demnitari europeni i-au trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in care au cerut intreruperea finantarii catre Ungaria, "pana cand libertatile democratice sunt restabilite, iar coruptia e contracarata". Oficialii europeni sustin ca fluxurile de bani catre…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zile din luna decembrie, cu ocazia "Targului de Craciun" organizat de Primaria Capitalei, in perioada 1 - 27 decembrie. Traficul rutier va fi restrictionat in zilele de 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22-27 decembrie 2017, intre orele 17.00 -…

- Ordonanta de urgenta privind TVA Split se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. USR intentioneaza sa determine respingerea actului normativ prin tergiversarea dezbaterilor, depunand in acest sens peste 5.000 de amendamente. Senatul…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca BNR poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Moneda euro a avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai ridicata cotatie fiind de 4,6551 lei, in 21 noiembrie. Intrebat de ce creste euro, premierul…

- Senatorul PSD, Ioan Vulpescu, a propus un amendament la proiectul de lege privind OUG de modificare a Codului Fiscal, prin care contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sa nu datoreze contributii pentru asigurarile sociale, cat timp sunt si salariati.…

- Companiile mari si mici nu isi pot face bugetele decat aproximativ, pentru ca multora dintre marile schimbari impuse mediului de afaceri prin ordonante de urgenta le lipsesc normele de aplicare. Ministerul Finantelor Publice inca lucreaza la normele de aplicare la OUG 79/2017, care a comis…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are un deficit de personal de 10% dupa ce in acest an au plecat foarte multi angajati. In luna septembrie, Fiscul opera cu 24.677 de angajati, adica cu 10% mai putin decat numarul de posturi, informeaza Profit.ro. Practic, peste 3.300…

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- Moneda nationala s-a depreciat din nou, joi, dupa doua zile in care a incercat sa recupereze din terenul pierdut odata cu revolutia fiscala a Guvernului Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere de 0,17% pentru euro, cursul de azi fiind de 4,6387 lei/unitate. Si dolarul creste…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala…

- Leul da semne de revenire tot mai puternice si este, pentru a doua zi la rand, in crestere in raport cu moneda unica europeana. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,38% fata de cursul de marti, cotatia pentru euro fiind de 4,6306 lei/unitate. Si dolarul are o scadere…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Ordonanta de urgenta prin care Guvernul Tudose a modificat Codul Fiscal a suferit ceva modificari de la anuntare pana la publicarea in Monitorul Oficial. Insusi Liviu Dragnea a declarat ca de miercuri de cand Guvernul a adoptat-o, s-a retras cu mai multi membri ai Executivului la Constanta si a lucrat…

- Leul a atins luni cel mai slab nivel din istorie fata de euro, dupa ce Guvernul a publicat vineri in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta prin care modifica Codul Fiscal si introduce masuri despre care toti actorii economici si sociali au atras atentia ca vor avea efecte devastatoare. Banca…