- Persoanele fizice care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe de sedere in strainatate, de peste 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligatia depunerii "Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania".

- Conditiile tensionate de pe piata muncii, precum si conduita politicii fiscale si a celei de venituri continua sa fie surse de riscuri, cel putin in viitorul apropiat, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul institutiei.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a primit in aceasta seara, la Ateneul Roman, premiul de Excelenta in Promovarea culturala, turistica si sportiva, informeaza pagina de Facebook a Primariei Constanta.Desfasurata sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cea de a…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, l-a contrazis, marți seara, parțial, pe ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Plumb a negat ca Romania a platit creditele de la BERD și BEI cu fonduri europene, așa cum a scris Teodorovici pe Facebook, dar explicația tehnica este aceeași.„Referitor…

- Taxa auto pentru autovehicule a fost introdusa in ianuarie 2007, fiind calculata in funcție de vechimea, tipul de catalizator și capacitatea cilindrica a mașinii. Taxa a fost modificata doi ani mai tarziu de Guvern, valoarea fiind scazuta, pentru ca din ianuarie 2012, pe fondul protestelor de strada,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala spune dezbaterii publice, la rubrica Transparenta decizionala, proiectul de ordin al presedintelui ANAF privind procedura de inregistrare a contractelor de locatiune la organul fiscal central competent, informeaza autoritatea. Proiectul mai prezinta…

- Fiscul va trimite pana in data de 30 octombrie deciziile de impunere prin care se definitiveaza contributiile de asigurari sociale, pentru anii fiscali 2016 și 2017, conform unui proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Referatul de aprobate spune ca potrivit…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site ul oficial proiectul pentru stabilirea si regularizarea contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice. "Potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru veniturile realizate in anii 2016 si 2017, stabilirea si regularizarea contributiei…