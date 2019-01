ANAF-ul va fi transformat în miliție economică! ”Motivul principal pentru care Guvernul PSD-ALDE intarzie cu adoptarea Bugetului de stat pentru 2019 este faptul ca, in laboratoarele Puterii, calculele dau rezultate ingrijoratoare. La Ministerul Finanțelor deja cheltuielile proiectate pentru anul acesta sunt mult mai mari decat veniturile, iar estimarea deficitului bugetar pentru 2019, ținuta inca secreta de Guvern, este de 5%”, arata Iancu Caracota intr-un comunicat de presa. Senatorul PNL subliniaza ca acesta este motivul intarzierii și cauza sufocarii mediului privat cu noi impozite și taxe. ”Pe langa deciziile guvernamentare care “buzunaresc”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

