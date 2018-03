Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Fiscul emite in acest an decizii finale de impunere pentru toate restanțele din ultimii 5 ani. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca ministerul analizeaza și un mecanism de stimulare a plații. Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica la cateva…

- Guvernul Dancila a aprobat proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal astfel incat sa fie clarificata situația a aproape un milion de contribuabili care obțin venituri din activitați independente. Este vorba de situația creata de controversata Declarație 600, al carei termen de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…

- Veniturile din drepturi de autor vor avea un regim special in ce priveste plata CAS si CASS, la care sunt obligate persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente. Daca persoana care are venituri din drepturi de autor, dar este si salariata, nu va plati contributiile pe veniturile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca pana in luna aprilie toți contribuabilii vor primi acasa parolele pentru a putea depune online formularele la ANAF. Mai mult, ministrul a declarat ca de anul viitor nu vor mai fi trimise decizii de impunere de catre ANAF. „Formularul 600 dispare…

- "Formularul 600 dispare si comasam 7 formulare persoane fizice intr-una singura. Anul acesta vom avea un singur termen, 15 iulie, iar de la anul 15 martie de despus declaratia unica. Desfiintam obligatia de plata in 4 transe, banii raman la contribuabil, plateste cand doreste, dar nu mai tarziu de…

- „Comasam sapte declaratii pentru persoanele fizice intr-una singura. Nu inseamna doar ca le-am pus pe toate laolalta. S-au si simplificat din acele etape. Este o declaratie unica, se depune o singura data pe an si facem o singura plata pe an. Anul asta mergem cu termen de 15 iulie. Va fi primul termen…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre declaratia unica pentru plata contributiilor, explicand ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie, iar pentru plata 31 martie anul urmator. Contribuabilii vor fi incurajati sa depuna si sa plateasca online, oferindu-li-se o reducere…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- "A plecat totul de la faimosul Formular 600. Aveam șapte formulare pentru toate persoanele fizice. Și, atunci, am spus ca este logic sa fie un singur formular. Le-am comasat, le-am simplificat, și avem o singura declarație unica. Un singur termen de depunere, un singur termen de plata. Se schimba…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie ''formularele online se depun la etajul 2'' nu era o gluma, ci era chiar o realitate.

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a spus, luni, in legatura cu Declaratia 600, ca va exista un singur formular, iar contribuabilii vor face o singura plata anuala a contributiilor. “Va fi un singur formular si va fi efectuata o singura plata. Este foarte important aspectul schimbarii calitatii…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, și se vor cauta alte soluții de comunicare cu contribuabilul, sustine ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici. „Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara. Fiscul trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane euro. E total nejustificat. Incercam sa aplicam aici o masura care sa…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara.…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunța foarte clar amanarea lui și lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca și obligații. Acele discuții ca am amanat termenul, dar și nu și pe cel de plata este o eroare. Toți…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- N. D. Si anul acesta, ploiestenii vor primi scrisori de la fiscul local. Este vorba, de fapt, despre instiintarile privind plata taxelor si a impozitelor locale, prin intermediul carora contribuabilii – proprietari de cladiri, terenuri si masini – vor putea afla cat au de platit pentru anul 2018. Totodata,…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- ANAF nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului, caz in care contribuabilul nu are nicio obligatie de plata, a explicat joi, la solicitarea News.ro , un director din cadrul firmei de consultanta si audit Deloitte Romania, Radu Derscariu. Guvernul a amanat depunerea declaratiei…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Ordinul ANAF nr. 4.1402017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.041 din 29 decembrie…

- Sustinerea bugetului Ministerului Agriculturii pe anul 2018 in comisiile de Buget-Finante a debutat intr-o nota relaxata, cu schimburi amuzante de replici intre ministrul Agriculturii, Petre Daea, si presedintele Comisiei de Buget-Finante din Senat, Eugen Teodorovici, care este si presedinte de sedinta.…