ANAF va adopta pana la finele anului un pachet de masuri clare pentru 2019 pentru imbunatatirea colectarii in zona TVA, a accizelor si altor taxe, a declarat joi ministerul Finantelor Eugen Teodorovici. „Referitor la planul de colectare, in el trebuie avute in vedere toate elementele obligatorii pentru ANAF, necolectarea din zona de TVA, cresterea cotei accizei, taxe vamale. O sa vedeti pana la final de an un pachet de masuri foarte clare pentru anul 2019, masuri care sa arate ce se va face si care vor fi efectele acestor masuri. Sa vada partenerii nostri internationli modul in care functioneaza…