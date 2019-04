ANAF: Spaţiul Privat Virtual are peste un milion de utilizatori Spatiul Privat Virtual (SPV) inregistreaza, incepand cu luna aprilie, peste un milion de utilizatori, care s-au inrolat in aplicatie de la lansarea acesteia, in anul 2014, informeaza ANAF.



"Serviciul Spatiul Privat Virtual este usor de accesat, gratuit si disponibil 24 de ore din 24, atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica. SPV permite obtinerea informatiilor privind situatia fiscala, depunerea electronica a declaratiilor fiscale si primirea electronica a documentelor si a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

