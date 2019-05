Stiri pe aceeasi tema

- Terenul si cladirile sunt evaluate la 76,25 milioane de lei. Conform Profit.ro, ANAF intentioneaza sa foloseasca noua locatie ca sediu pentru Directia Generala a Vamilor. Imobilul, situat pe strada Garlei nr. 1 D, sector 1, Bucuresti, a fost confiscat in vederea acoperirii prejudiciului de…

- ANAF promite de cativa ani ca toate procedurile legate de depunerea declaratiilor si plata taxelor si impozitelor se va face online, dar site-ul functioneaza rareori. Modificarile succesive ale legislatiei fiscale, efectuate si de mai multe ori intr-un singur an, coroborate cu imposibilitatea contribuabililor…

- Inspectorii vamali au retinut 45.000 de produse cosmetice si articole vestimentare, in valoare de aproximativ doua milioane de euro, in urma controalelor efectuate la 10 societati comerciale si persoane fizice de pe raza centrelor comerciale Europa si Dragonul Rosu, a anuntat, joi, Agentia Nationala…

- Un transport de 500 de caști fara fir Apple AirPods, suspecte a fi contrafacute, au fost reținute joi de vameșii de la Biroul vamal de frontiera Constanta Sud, a informat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) - Direcția Generala a Vamilor, într-un comunicat remis StartupCafe.ro. Citește…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ramburseaza, in luna martie 2019, TVA in valoare de 2,609 miliarde de lei de lei, informeaza miercuri institutia printr-un comunicat remis AGERPRES. Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de…

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Naționala de Administrare Fiscala – aparat propriu, prevazuta a fi realizata in perioada 23 august 2017-30 noiembrie 2017, a fost finalizata in data de 22.06.2018, se arata intr-un raport al Curții…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta de miercuri, proiectul referitor la reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acesta prevede ca vor fi desfiintate cele opt directii regionale si vor fi infiintate la nivelul judetelor, precum si trecerea structurii…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala efectueaza controale la doua banci si in curand urmeaza inca una. Profit.ro anunta ca Fiscul verifica impozitul pe profit pentru castigurile obtinute in anii trecuti. Controlul este realizat de Directia Generala a Marilor Contribuabili (DGAMC).…