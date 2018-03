Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Metropolitan din Capitala, cu o suprafata de 47.000 de metri patrati, ar urma sa fie gata in cel mult 20 de ani, potrivit Ministerului de Finante, sau „intr-un timp rezonabil”, dupa cum a declarat primarul general Gabriela Firea. In schimb, spitalele private din tara, cu o suprafata…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis fac verificari pentru gasirea a doua adolescente, de 15 si 16 ani, disparute din municipiul Lugoj. Ambele au plecat miercuri, 21 martie, din Centrul de Plasament Lugoj si nu au mai revenit. Prima fata, Anamaria Chivu, are o inaltime…

- Familia de producatori agricoli din Aiud a mizat pe acest fruct si a pus bazele unei plantati de mure in ideea de a pune pe mesele consumatoriilor fructe naturale ti de calitate la un pret de productie cat mai mic. Plantatia de mure se afla pe raza localitatii Aiud, cu acces rapid la autostrada Sebes…

- Corina Catalina Petre, referent economist la SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 9 iunie 2016, doua terenuri in intravilanul localitatii Eforie Sud, in suprafata totala de aproximativ 190 de metri patrati. De asemenea, ea mai are…

- Dupa ani de cautari, a fost identificat proprietarul fostei mori din Lupeni. Numai ca acesta nu se mai afla in viața. De ani de zile, autoritațile locale de la Lupeni incearca sa il identifice pe proprietarul unei cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare. Acesta a fost identificat, insa…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Licitatia publica cu strigare pentru vânzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saptea de la începerea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 1.374.

- Dimu Liuta, sef Serviciu Aprovizionare in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat la rubrica "Bunuri imobile terenurildquo; a declaratiei de avere aferente anului 2016 inregistrata pe 14 iunie 2017 un teren intravilan in Constanta in suprafata de 250 de metri patrati, dobandit…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu produs la sediul postului de politie din comuna vasluiana Feresti, din primele cercetari reiesind ca focul ar fi fost provocat intentionat, conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Legislatia din Romania contureaza o lista de documente obligatorii pentru membrii societatii. De la asigurarile obligatorii de locuinte, pana la diverse acte ale casei si acte personale, toate aceste documente ne ajuta sa obtinem un loc in societate. Unul dintre documentele obligatorii pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la o fabrica de mobile din Teliu, judetul Brasov, focul cuprinzand acoperisul pe o suprafata de 500 metri patrati. La aceasta ora, pompierii intervin cu sapte autospeciale pentru stingerea flacarilor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Traim in cele mai mici și mai aglomerate locuințe din Europa. Suprafața medie este de doar 41 de metri patrați, de peste doua ori mai mica decat media europeana. Cauzele lipsei de confort: saracia și apartamentele moștenite din perioada comunista.

- Locuintele romanilor sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar suprafata locuibila este cea mai mica din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania, in cadrul unei conferinte a Asociatiei Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania. Doar…

- Iasul ocupa locul trei pe tara la suprafata de birouri. Multinationalele si companiile romanesti care au venit la Iasi si si-au deschis sedii in ultimii ani au urcat Iasul in „Top cinci orase cu cei mai multi metri patrati de birouri". Daca capitala detine de departe primul loc cu 2,6 milioane de metri…

- ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației pentru un Opel Vectra este de 1.823 de lei, in vreme ce licitația pentru un Fiat Marea pornește de la 1.230 de lei. Ce se intampla cu Formularul 600 din martie.…

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…

- O garsoniera din centrul Capitalei, pe care dezvoltatorul cere 45.000 de euro, are doar 24 de metri patrati utili. Cu 13 metri patrati mai putin decat prevad normele in vigoare. Legea nu e respectata nici in cazul aparamentelor cu doua camere, care ar trebui sa aiba macar 57 de metri patrati utili si…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a primit spre administrare de la ANAF un teren de peste 10.000 metri patrati, cu o valoare contabila de peste 820.000 de lei, pentru realizarea unui Centru informatic si de comunicatii, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in 25 ianuarie de premierul…

- Finalul de saptamana trecut a fost unul plin pentru pompierii maramureseni, care, in intervalul 04.02.-05.02.2018, au intervenit in patru situații de urgența. In data de 4 februarie echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- Cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice construiește 30.000 de mp la Cluj CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, construieste 70.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale…

- “Ne-am propus sa crestem portofoliul de spatii logistice la peste un milion de metri patrati.” CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, continua sa se dezvolte alert la nivel national, compania…

- Din aceasta primavara, cladirea United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul mixt Openville Timisoara va gazdui birourile companiei Flex Romania, divizie a unuia dintre cei mai importanti jucatori la nivel international in domeniul tehnologiei, proiectarii si productiei de echipamente. Flex Romania…

- Noul sediu al Judecatoriei Buzau va fi o cladire impunatoare, aerisita si bine structurata pentru aceasta destinatie. Cel putin asta se intelege daca luam in calcul ca Ministerul Justitiei a cerut Consiliului Judetean un teren de cel putin 5.000 mp pentru punerea in practica a acestui proiect. Desi,…

- Serviciul colectare-executare silita persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vanzare o gama larga de imobile. Liste datornici 2018: Cum afli daca esti pe listele rusinii ale ANAF Pe data de 23 ianuarie 2018 este programata prima licitație…

- Consiliul Judetean a semnat contractul pentru realizarea documentatiei tehnice in vederea construirii parcului industrial "Iasi Industrial Park". Cladirea administrativa a "Iasi Industrial Park" va avea o suprafata de 600 de metri patrati. Va fi amenajata o parcare pentru camioane, cu o suprafata de…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut, in 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis luni AGERPRES. Cea mai mare parte a cererii a venit din partea…

- Garda de pompieri Hida a fost solicitata sa intervina la un incendiu declansat in urma unei explozii intr-o anexa (bucatarie de vara) a unei gospodarii din localitatea Voievodeni. Evenimentul s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 9. Cauza probabila de incendiu a fost o defectiune a aparatului…

- Carmen Mihaela Radu, sef Birou Tarife, Analiza Economica la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 31 mai 2017, iar la rubrica "bunuri imobile cladirildquo;, a mentionat doua apartamente in Constanta, detinute in coproprietate: unul cu suprafata…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca persoanele interesate de achizitionarea marcilor, culorilor si trofeelor gruparii giulestene pot face oferte si sub pretul licitatiei din 9 februarie, stabilit la 1,7 milioane de euro plus TVA.Acesta…

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- Compania Iulius a demarat in decembrie 2017 lucrarile la componenta de retail a ansamblului mixed-use Openville din Timisoara. Prima etapa de dezvoltare a ansamblului, care integreaza actualul Iulius Mall Timisoara, va fi finalizata in trimestrul patru al acestui an si va include 47.000 de metri…

- Un barbat de 69 de ani a murit, o casa a ars complet, iar o alta in proportie de 70%, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Suplai din comuna bistriteana Zagra. Conform ISU Bistrita Nasausd, incendiul a izbucnit la o casa cu suprafata de 28 de metri patrati, din lemn, extinzandu-se si la acoperisul…

- Luni dimineata, chiar in prima zi de scoala, dupa vacanta de iarna, in jurul orei 8:00, un apelant la numarul unic 112 sesiza izbucnirea unui incendiu la acoperișul scolii de la Cherechiu. Elevii care se aflau in școala au fost evacuați in momentul producerii evenimentului, iar la fata locului…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Pentru a beneficia de teren gratuit, tinerii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, așa cum se intampla in cadrul oricarui program. In primul rand, programul se adreseaza persoanelor care au intre 18 și 35 de ani. Practic, terenul este acordat pentru folosința gratuita cat timp exista…

- Pompierii baimareni au intervenit, cu doua echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor, in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie din localitatea Tauții Magherauș. Focul a mistuit magazia din lemn pe o suprafața de aproximativ 20 de metri patrați. Focul a mai distrus…

- Segmentul de spatii logistice si industriale este pe o panta ascendenta incepind din 2015. In total, in 2017 livrarile totale au cumulat peste 327.000 de metri patrati, nivel sernsibil egal cu anul 2016, cand au fost livrati 330.000 de metri patrati. Lipsa infrastructurii, mediul fiscal mereu in…

- Acer Swift 7 este adresat profesionistilor care doresc portabilitate si acces neintrerupt la internet prin 4G LTE, ajutand la cresterea productivitatii in activitatile de zi cu zi, scrie go4it.ro.

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- Proprietatea este impartita in trei loturi si anume o cladire cu teren de aproximativ 2.400 de metri patrati, fosta fabrica de lactate care se afla pe un teren de 19.208 metri patrati si o zona agricola cu o suprafata de 5.430 de metri patrati, se arata in anuntul companiei, care nu a inaintat si un…

- Pompierii maramureseni au lichidat trei incendii in ultimele 24 de ore, din care doua s-au manifestat la cosurile de fum. Primul incendiu lichidat a fost in Viseu de Sus. Flacarile au distrus circa 15 metri patrati de acoperis din lemn, o centrala termica, 5 metri patrati de izolatie din polistiren…

- Aproape 600.000 de metri cubi de masa lemnoasa sunt recoltati anual in Hunedoara, unul dintre judetele fruntase in topul suprafetelor de padure, dar si al taierilor.Institutul National de Statistica a publicat situatia suprafetelor de paduri si a exploatarilor forestiere pentru 2016, ultimul inclus…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…