- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat o noua data cand pune in vanzare masina Aro care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu. Pretul de vanzare este cu 25% mai mic decat la prima licitatie.

- In 2014, compania Harley-Davidson a anuntat inceputul Proiectului LiveWire - un concept al unei motociclete complet electrice cu o autonomie de aproape 100 de kilometri. Initial, s-a anuntat ca nu va fi lansata pana in 2021, dar progresul tehnologic...

- Fiscul scoate la licitație, pe 31 ianuarie 2019, o mașina ARO fabricata in 1977 care i-a aparținut fostului dictator Nicolae Ceaușescu, potrivit unui anunț ANAF.Mașina i-a aparținut, dupa Revoluție, omului de afaceri Ovidiu Tender care a cumparat-o de la SPP. Acest ARO este primul dintr-o…

- Politia din Slovacia a difuzat o inregistrare a unui accident uimitor de masina, petrecut in aceasta saptamana, in care soferul si-a lansat vehiculul in aer dupa ce a iesit de pe carosabil si a calcat peste ceea ce pare a fi o balustrada.

- A venit sezonul, a trecut și Moș Nicolae, așa ca a venit randul lui Moș Craciun sa-și pregateasca sania. Dar trebuie sa puna cadourile sub brad. Are Romsilva zeci de mii de pomi de Craciun „de dat” contra cost. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 65.650 de pomi de Craciun din care…

- Crezi ca e timpul sa schimbi vechea masina? Fie ca este vorba de masina personala sau a familiei, aceasta decizie este importanta si e nevoie de atentie pentru a gasi autovehiculul dorit la un pret bun si in stare optima. Daca te afli in cautare de masini de vanzare este indicat sa acorzi atentie urmatoarelor…

- Primaria Piatra Neamț va scoate la vanzare, cu acordul Consiliului Local, un nou lot de apartamente construite la mansarda mai multor blocuri din municipiu (in cartierele Precista și Maraței). Locuințele pot fi achiziționate in rate de chiriașii care au avut contracte de inchiriere pentru minim un an…