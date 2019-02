Stiri pe aceeasi tema

- Vinurile sunt ca operele de arta. Nu se demodeaza niciodata, iar valoara lor crește odata cu trecerea timpului. Un vin vechi poate fi punctul de pornire al unei colecții valoroase sau inceputul unei relații frumoase.

- ANAF incepe in forța anul 2019, cu o gama variata de mașini confiscate scoase la licitație. Iata cele mai atragatoare oferte propuse luna aceasta de Agenția Naționala de Administrare Fiscala. Autobild.ro a facut lista celor mai interesante autovehicule care pot fi cumparate prin licitație. Ce mașini…

- ANAF scoate la licitatie, pe 31 ianuarie 2019, un automobile de tern ARO 304, care a apartinut lui Nicolae Ceausescu, confiscat de la omul de afaceri Ovidiu Tender. Pretul de pornire al licitatiei este de 137.000 de lei. Automobilul a fost fabricat in 1977, este gri, are 2500 de cmc si a circulat 72.453…

- Antena Group discuta cu Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru cumpararea Blocului Turn, fostul turn GRIVCO din zona Baneasa, in baza dreptului de preempțiune, dupa ce o instanța a decis ca trustul de presa are acest drept pentru un lot de imobile, potrivit informațiilor Libertatea.…