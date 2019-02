ANAF renunță la popriri și introduce medierea pentru datornici. Cum va funcționa mecanismul Fiscul vrea sa cada la pace cu romanii si cu firmele care au impozitele neplatite. In loc sa ii execute silit pe cei in culpa, inspectorii vor incerca o mediere. Adică îi vor păsui şi vor semna un plan de plată eşalonată a datoriilor. Pentru asta, la ANAF a fost creat un Institut special de Mediere. 95% din veniturile colectate de ANAF sunt plătite benevol de contribuabili. Rămân însă 5 la sută dintre români sau firme cu activitate în România care au diferite probleme în a-şi plăti impozitele.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

