- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Sindicatele din invatamant solicita responsabilitate din partea politicienilor pentru ca Romania sa nu ajunga in instabilitate economica si sociala din cauza unor neintelegeri din PSD. De asemenea, sindicalistii fac apel la conducerea PSD sa gaseasca oamenii potriviti care sa faca parte din noul…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Peste 90% dintre cumparatorii de masini second-hand merg pe incredere si nu verifica istoricul autoturismelor inainte de cumparare, reiese dintr-o analiza realizata de autoDNA.ro pe baza rapoartelor de verificare a istoricului masinilor emise in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, vine in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie. Doclandia.ro va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher…

- In noaptea de Revelion bucureștenii se pot bucura de un show de zile mari organizat de Primaria Capitalei. In Piața George Enescu vor canta cei mai importanți artiști romani, in cadrul unul show care dura peste șase ore. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului:…

- Premierul a declarat, la Romania TV, ca in 2018 romanii ar trebui sa fie cu ochii pe Guvern, care va incerca sa demareze proiectele prevazute in memorandumul privind proiecte de transport in perioada 2018-2027. Tudose afirma ca este important ca oamenii sa vada escavatorul lucrand pe santiere, care,…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Gata cu declaratiile de avere si interes personal completate pe hartie. Autoritatea Nationala de Integritate a lansat un sistem online, care va permite persoanelor publice sa completeze formularele utilizand doar semnatura electronica.

- Romanii au facut cumparaturi online in valoare de circa 2,8 miliarde de euro, in acest an. Cele mai mari cresteri ale vanzarilor au fost inregistrate de Black Friday si inainte de sarbatori, dar tot in aceste perioade se inregistreaza si cele mai multe plangeri din partea clientilor legate de intarzierea…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis joi, AGERPRES. Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor…

- Violeta Stoica In fiecare an, apropierea Sarbatorilor de Iarna declanșeaza o agitație fara margini in viața romanilor. Prahovenii nu fac excepție, inca de la inceputul acestei saptamani marile magazine fiind luate cu asalt de cumparatori, care sunt dispuși sa cheltuiasca sume impresionante cu pregatirile…

- Anul 2018 aduce un numar de 14 zile libere pentru romani. Dintre acestea vor fi libere doar 12, doua fiind oricum in weekend. Prima zi de Rusalii și Ziua Naționala a Romaniei cad in zile de weekend in anul ce urmeaza, așa ca doar 12 din cele 14 zile stabilite prin hotarare de Guvern vor […]

- Comisiile de specialitate ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pe 2018, in forma propusa de Guvern. Conform propunerii, anul viitor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni urmeaza sa aiba un buget de 25,4…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand de vineri, 1 decembrie, romanii pot calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni in scop touristic, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. MAE atrage atenția că cetăţenii români care intenţionează…

- Persoane sosite din Iasi ne afirma ca fapt divers ca formarea unui nou guvern e chestie de zile, iar unii ne dau ca sigura data de 19 noiembrie, fara a putea sa ne precizeze daca va fi un guvern de colaborare sau un guvern pur liberal, sub presedenția d-lui Ion Bratianu.

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca incepand de vinei 1 decembrie ora 16.00 romanii vor putea merge fara viza in Canada. Persoanele care și-au programat zboruri inainte de aceasta ora vor avea nevoie de vize. Intr-un comunicat de presa, MAE anunța ca ridicarea vizelor turistice pentru canada va…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste ca, incepand cu 1 decembrie, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni in scop touristic, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Conform regimului aplicabil resortisanţilor tuturor celorlalte state exceptate…

- Ziua de 1 Decembrie este data-limita pana la care romanii din Diaspora ar trebui sa prezinte documentele necesare pentru schimbarea rezidentei fiscale, conform Ordonantei de Guvern 30/2017. In caz contrar, acestia vor fi amendați. Potrivit legislatiei in vigoare, toti romanii care au parasit tara dupa…

- Una dintre cele mai importante companii care furnizeaza in Romania și pe plan internațional soluții de securitate bazate pe certificate digitale calificate a incheiat recent un parteneriat cu gigantul american Adobe, pentru a furniza pe plan internațional serviciul de semnatura electronica de pe…

- Editia de Black Friday de anul acesta, ce a avut loc intre 16-20 noiembrie, a generat peste 264.000 de tranzactii online in valoare totala de peste 160 de milioane de lei, cu aproximativ 50% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor PayU Romania, liderul pietei de plati online.Citeste…

- Clujenii sunt invitati duminica, de la ora 18.00, in Piata Unirii, la un nou protest fata de Legile Justitiei si fata de modificarea legislatiei fiscale. Romanii sunt chemati sa iasa in strada in toata tara de 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta la Soci - statiune pe coasta rusa a Marii Negre - mai multe intalniri cu tematica militara; seria actuala -a zecea la numar - a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial…

- Peste 260.000 de tranzactii au fost efectuate online in Romania de Black Friday 2017, iar valoarea a depasit 160 de milioane de lei, cu 50% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, reiese din datele publicate, vineri, de catre unul dintre furnizorii de servicii de plata online.…

- "La baza acestei directive (privind comparabilitatea comisioanelor n.r.) au stat trei puncte importante. Este vorba de informarea consumatorilor, schimbarea unui cont si accesul la un cont de plati cu servicii de baza. In ceea ce priveste informarea consumatorilor, in cadrul actului normativ s-a…

- Black Friday 2017 a fost un succes total pentru retaileri, dar si pentru vanatorii de reduceri. Vineri, pana la ora 22:30, eMag vanduse 1.061.358 de produse, in valoare totala de 340 de milioane de lei, informeaza stirileprotv.ro. Suma e mai mare decat cea inregistrata in prima zi…

- Cetatenii romani care vor calatori, de la 1 decembrie, in Canada, pentru sederi de cel mult 6 luni, in scop turistic, nu vor mai avea nevoie de viza. Cei care intentioneaza sa ajunga in aceasta tara cu avionul vor trebui sa obtina, insa, in prealabil, o autorizatie electronica de calatorie – eTA. Purtatorul…

- Pana pe 24 noiembrie, liceele galatene mai pot face inscrieri pentru participarea elevilor la unul dintre evenimentele de marca organizat la Bruxelles de catre Comitetul Economic si Social European (CESE). Organism consultativ al Uniunii Europene, care reprezinta organizatiile lucratorilor si angajatorilor…

- eMAG Black Friday Electrocasnice - Vinerea Neagra va aduce reduceri semnificative pentru o gama larga de electrocasnice din oferta celui mai mare retailer online din Romania. Pregateste din timp lista de cumparaturi.

- Indicele ROBOR la trei luni a atins marți un nou maxim al ultimilor trei ani, ajungand la 1,92%. O valoare mai mare a fost atinsa in data de 3 noiembrie 2014, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In funcție de ROBOR se calculeaza ratele la creditele in lei, cele mai afectate fiind creditele…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile trebuie sa notifice Fiscul prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. "Formularul trebuie inregistrat cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, la organul fiscal central competent…

- Telefoanele si televizoarele, cele mai cumparate de Black Friday Cele mai cautate produse de Black Friday sunt telefoanele, laptopurile, televizoarele și electrocasnicele, iar 45% dintre respondenți vor sa iși achiziționeze cel puțin un produs din aceasta categorie. Retailerul CEL.ro a prezentat…

- Românii au protestat si peste hotare. Mai multi oameni s-au strâns în capitalele europene pentru a-si exprima nemultumirea fata de deciziile actualului Guvern în ceea ce priveste modificarile propuse legilor justitiei. La Londra, Zurich, Berlin sau…

- Dragostea cautata cu aplicatii de dating pe smart-phone poate sa schimbe statutul de la persoana disponibila, la victima de hacker. Experti in securitate cibernetica avertizeaza ca 6 din noua platforme pentru intalniri romantice au probleme mari: lasa brese piratilor informatici ce abia asteapta sa…

- Romanii racordați la sistemele centralizate de termoficare trebuie sa se aștepte la dublarea facturilor! Din aprilie, subvenția ar putea sa dispara, așa cum prevad normele europene. Daca se va intampla, efectele vor fi dramatice, susțin specialiștii in domeniu. Nici nu-i de mirare daca ne gandim ca…

- În ultimii zece ani, numarul de europeni care cumpara online s-a dublat (de la 29,7% în 2007 la 55% în 2017)*. Comerțul electronic este din ce în ce mai popular și în România, în primele noua luni ale anului remarcându-se trei direcții importante.…

- Romanii prefera sa mearga la magazin ca sa faca aprovizionarea cu produse alimentare, dar se indreapta spre online atunci cand vine vorba despre electrocasnicele in care le pastreaza sau cu ajutorul carora le prepara. 0 0 0 0 0 0 Magazinele fizice sunt preferate de catre romanii de peste…

- Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și in sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum si utilizarea semnaturii electronice, in condițiile legii. CEI va facilita astfel accesul…

- Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerul Afacerilor Interne, Romania și in sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum si utilizarea semnaturii electronice, in condițiile legii. CEI va facilita astfel…

- ”Am sa incep cu una din cele mai importante masuri - scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, nu doar pe veniturile de salarii, ci si pentru alte venituri, cum ar fi cele din pensii, chirii, dobanzi, activitati agricole. Astfel, avem azi 4,85 de milioane de salariati care vor plati un impozit…

- Ministrul inaintat de catre Guvern in funcția de Ministru al Apararii, Eugen Sturza, depune astazi, 24 octombrie, juramantul de investire. Ceremonia are loc la Reședința de Stat, anunța serviciul de presa al Parlamentului. Cel mai probabil, președintele Parlamentului Andrian Candu, va fi prezent, ci…

- Fara sampanie, fara presedintii Dragnea si Tariceanu si fara ca Iohannis sa le ureze macar ”succes”. Asa si-au început mandatul noii ministri din cabinetul lui Mihai Tudose. Presedintelui i-a luat cinci zile sa analizeze propunerile, iar multi dintre PSD-isti credeau…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca salariile nu vor scadea, raman cel puțin la fel sau vor crește, intrebat intr-o conferința de presa la Deva ce se va intampla cu salariile dupa ce contribuțiile vor fi trecute de la angajator la angajat.