ANAF popriri cont. Teodorovici: Lucrurile se vor schimba ANAF popriri. „Am avut o discutie cu cei de la Transfond, care vor prelua aceasta functie de la ANAF, pentru a rezolva situatia acelor popriri nejustificate, intarzieri si neplaceri create sau aduse unui contribuabil, din lipsa unui sistem la nivelul ANAF-ului care sa evite astfel de situatii", a spus Teodorovici, potrivit Adevarul. ANAF popriri. Ministrul Finantelor a adaugat ca sunt mai multe lucruri care trebuie schimbate la ANAF. ANAF popriri. „Cu noua conducere a ANAF-ului, sper ca lucrurile se vor schimba in aceasta directie: adica simplificari de forme in ceea ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

