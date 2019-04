Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul MyAuchan Luica, cu o suprafata de vanzare de 560 de metri patrati, este situat pe strada Luica nr 164-168, la parter si mezanin, in sectorul 4. Orarul de functionare este de la 8:00 la 22:00, de luni pana duminica. Noul magazin aduce formatul de proximitate MyAuchan si mai aproape…

- Pe unul dintre bonurile de consumație, clienții sunt informați ca „primele trei produse sunt gratuite": oxigen (25 l), fum (1 l) și nervii ospatarilor, scrie stirileprotv.ro. Pe un alt bon, apare mesajul: „Doamna Omida a prezis: veți sta la masa 19 și veți consuma" mai multe produse, „apoi…

- Cinci perchezitii au avut loc, marti, in Dragonul Rosu, complex situat la marginea Capitalei, potrivit unor surse judiciare. Politistii au ridicat aproape 6.000 de produse contrafacute, prejudiciul fiind estimat la 600.000 de lei."La data de 5 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului…

- In urma actiunilor de control efectuate, in perioada 28.02.-01.03.2019, de echipe de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), formate din comisari ai Corpului de control, ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Centru-Brașov coordonati de catre Seful…

- Italianul care s-a dat drept medic și a efectuat operații in Romania a deschis cutia Pandorei. Mediatizarea cazului a dus la apariția altora noi, atat in campul medicinei generale cat și a medicinei dentare.

- Peste 17.000 de produse de parfumerie si cosmetice, susceptibile a fi contrafacute, au fost gasite de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Judeteana Ilfov intr-un depozit. Marfa a fost confiscata, valoarea acesteia fiind estimata la 1,5 milioane de lei, scrie…

- Politistii ilfoveni au depistat 17.000 de produse de parfumerie si cosmetice, in valoare de 1,5 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute, in urma verificarilor intr-un dosar de urmarire penala. "La data de 14 februarie, politistii ilfoveni au actionat, in baza unor informatii proprii, in complexul…

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Arad a fost pe baricade in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru a evita eventuale imbolnaviri in randul populației, D.S.V.S.A. Arad a mers in controale și acolo unde s-a impus a confiscat și neutralizat marfa. Pește confiscat „Inspectorii…