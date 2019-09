Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadele si consulatele Romaniei din strainatate vor trebui sa ii identifice pe toti romanii stabiliti in strainatate, pentru ca Fiscul sa-i poata inregistra in Spatiul Privat Virtual, portal prin care ANAF le va urmari rezidenta fiscala si le va comunica daca au taxe de platit in tara.

- Ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a spus, miercuri, ca cele mai recente statistici arata ca aproximativ 9.700.000 de romani sunt plecați in afara granițelor, subliniind ca motivele emigrarii sunt corupția, calitatea slaba a clasei politice și saracia.Ministrul Romanilor ...