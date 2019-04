Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul vrea sa execute silit firma prin intermediul careia functioneaza clinica infiintata de Gigi Becali impreuna cu un biofizician, din cauza datoriilor pe care societatea le are catre bugetul de stat.

- Dezvaluirile din ziarul Libertatea de ieri, care au aratat tratamentele neștiințifice și scumpe contra cancerului de la clinica Imunomedica, deschisa recent in București de Gigi Becali, au șocat pacienții și medicii specialiști, care lupta responsabil cu aceasta suferința ingrozitoare. Cand sunt periculoase…

- Libertatea scrie ca, in medie, zi de zi, trei bolnavi de cancer fac hipertermie totala la Imunomedica. O spun chiar managerul si directorul medical al clinicii. Hipertermia totala inseamna o febra indusa in tot corpul cu speranta ca va distruge celulele canceroase. Nicaieri in lume medicii nu trateaza…

- Multe dintre terapiile care se fac la clinica oncologica lui Gigi Becali, inaugurata luna aceasta, nu sunt validate stiintific si nu sunt recomandate de comunitatea oncologilor seriosi. La Imunomedica se face terapie cu vasc, dar și hipertermie totala, ca sa „fiarba” cancerul! Hipertermia totala inseamna…

- Multe din terapiile care se fac la clinica lui Becali nu sunt validate stiintific si nu sunt recomandate de comunitatea oncologilor seriosi. In medie, zi de zi, trei bolnavi de cancer fac hipertermie totala la clinica Imunomedica. O spun chiar managerul si directorul medical al clinicii. Hipertermia…

- „Practic 1 din 2 contribuabili se afla in diferite stadii ale procesului de executare silita, pentru neplata darilor catre bugetul local, persoane fizice sau juridice”, spun reprezentantii Directiei de Taxe si impozite Locale. Conform cifrelor oficiale, Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu…

- O clinica medicala a fost inchisa de Ministerul Sanatatii Ministerul Sanatatii a luat primele masuri concrete dupa aparitia informatiilor potrivit carora un medic italian a operat fara licenta, dar si a altor reclamatii primite de la cetateni. O clinica privata a fost închisa…

- Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de terenuri din Constanța. Gigi Becali crede ca finul sau este o victima. "Era achitat in prima instanta, fara niciun fel de alte probe, fara niciun fel de alte declaratii, fara nimic, l-au condamnat. Fara sa mai ceara…