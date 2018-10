Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, o avertizare de tip cod galben de vreme severa imediata. In urmatoarele ore semnala intensificari al vantului ce pot lua aspect de vijelii.

- In cele 435 de sectii de votare sunt trecuti pe liste un numar de 427.083 de cetateni pentru a-si exprima votul la Referendumul de revizuire a Constitutiei. Conform datelor Biroului Electoral Central, in Maramures pana la ora 13.00 si-au exprimat votul un numar de 7.045. Din acestia 5.979 sunt votanti…

- Londra acuza serviciile militare ruse de informatii GRU de comiterea unor atacuri cibernetice in intreaga lume, scrie Romania TV. Ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a acuzat joi serviciile militare ruse de informatii GRU ca au comis atacuri cibernetice vizand institutii politice si sportive,…

- In acest weekend, la Alba Iulia au fost decise restrictii de circulatie, pentru pregatirea, organizarea și derularea evenimentului “Cel mai mare 100” – incercarea de intrare in Cartea Recordurilor „Guinness World Records” a Municipiului Alba Iulia cu „Largest human image of a Country/continent” / „Cea…

- Vremea se racește din acest weekend in zona de nord a țarii, iar, de duminica noapte, un val polar va duce la scaderea temperaturilor chiar și pana la 13-15 grade in zonele de nord. De miercuri, racirea se va simți și in celelalte regiuni ale țarii. „Vorbim de o racire, sambata, in zonele nord-vestice,…

- Municipalitatea va sarbatori, in data de 1 octombrie 2018, toate cuplurile din Sebes, Lancram, Petresti și Rahau, care in anul 2018 implinesc 50 ani de la casatorie. Cuplurile care nu s-au inscris pentru acest eveniment sunt rugate sa se inscrie, pana la data de 24 septembrie 2018, la sediul Primariei…

- Informarea meteorologilor va intra in vigoare astazi, la ora 12.00, fiind valabila pana maine dimineața, la ora 3.00. In dupa-amiaza și seara zilei de miercuri, 5 septembrie, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui a inregistrat in primele sapte luni din acest an 1.651 de cereri pentru eliberarea de carduri de sanatate europene, numar in crestere cu circa 300 de solicitari, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, a declarat joi, pentru AGERPRES, conducerea…