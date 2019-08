ANAF modifică plafoanele de la care se pun popriri Pentru marii contribuabili, plafonul crește de la 3.000 de lei la 40.000 de lei. In cazul debitorilor care au calitatea de contribuabili mijlocii, unde plafonul creste la 40.000 de lei de la 1.500 lei in prezent. Numarul contribuabililor care vor beneficia de aceasta masura se va ridica la 4.655, potrivit ANAF. Plafonul pentru companiile mici sub care nu se impun popriri ajunge la suma de 10.000 de lei, fata de 500 de lei cat este in prezent. Numarul celor care se incadreaza in noul plafon este de aproximativ 200.000, cuantum total al obligatiilor restante inregistrate in anul 2018… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

