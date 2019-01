Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a pus in dezbatere publica o serie de proiecte de ordin al presedintelui ANAF care modifica uele declaratii, formulare si proceduri privind TVA sau raportari anuale ale unor organziatii. Un prin proiect priveste modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare…

- Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 450/08.04.2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut se afla in prezent in dezbatere publica…

- Dupa Sfantu Gheorghe și Constanța, "Jurnal de Romania", proiectul care iși propune sa duca problemele actuale ale Romaniei pe scenele teatrelor, a ajuns la Timișoara. Este al treilea oraș unde actorii au acceptat provocarea regizoarei Carmen Lidia Vidu de a urca pe scena pentru a-și spune propriile…

- Banci și Asigurari ANAF va aminteste sa aveti grija daca plecati din tara. Cand se depun chestionarele privind stabilirea rezidentei fiscale Tweet Print Mail De asemenea, persoanele fizice sosite in Romania care au o sedere in statul roman pe o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total…

- Proiectul mai prezinta si modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune". Conform prevederilor Codului civil, contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata, care au fost inregistrate la organele fiscale, constituie titluri…

- Proiectul mai prezinta si modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune". Conform prevederilor Codului civil, contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata, care au fost inregistrate la organele fiscale, constituie titluri…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala spune dezbaterii publice, la rubrica Transparenta decizionala, proiectul de ordin al presedintelui ANAF privind procedura de inregistrare a contractelor de locatiune la organul fiscal central competent, informeaza autoritatea. Proiectul mai prezinta…

- Eugen Teorodovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), a susținut, sambata, ca nu exista nicio relație tensionata intre el și Ionuț Mișa, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), așa cum se vehiculeaza in spațiul public. Totuși, Teodorovici ii explica lui Mișa ca este de datoria…