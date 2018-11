ANAF, marea hăituială continuă Dupa ce au trimis peste o mie de scrisori cuplurilor proaspat casatoriti, oficialii au dat si amenzi. Potrivit Romania.tv, doar 200 de cupluri au raspuns la aceste solicitari. Astfel, mai multi fotografi si cantareti au fost amendati. Prejudiciul se ridica la 10 milioane de lei. Potrivit notificarilor trimise, mirii trebuie sa dea informatii legate de costurile nuntii, mai exact, despre cat este tariful cantaretilor sau al fotografilor. Mai mult, cine ignora aceste scrisori, va incasa amenzi intre doua mii si cinci mii de lei. In urma informatiilor primite, ANAF a trimis 47 de decizii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

