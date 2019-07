ANAF introduce poprirea electronică pe conturile datornicilor Fiscul incearca de multi ani sa introduca poprirea electronica. ANAF a comunicat recent ca lucreaza la o procedura de poprire electronica. Ar urma sa fie poprita doar suma datorata de debitor, iar deblocarea contului sa se faca in timp real. Acum sunt blocate toate conturile firmei debitoare. Suma efectiva se retine de doua, trei sau chiar patru ori mai mult decat debitul. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale. Masura este propusa pentru "automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor…

