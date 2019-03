Stiri pe aceeasi tema

- "Mare lucru nu stim (despre starea de sanatate a lui Liviu Dragnea - n.r.), cel care a tinut legatura cu domnul presedinte este domnul secretar general Codrin Stefanescu. Din ce am inteles, ieri si astazi i s-au facut investigatii medicale pentru ca susceptibilitatea este de hernie de disc cervicala…

- PSD si PNL scad în sondaje, în timp ce USR+PLUS si ALDE îsi consolideaza pozitiile în optiunile electorale pentru europarlamentare, la nivelul Bucurestiului, arata un sondaj al Centrului de Sociologie Urbana și Regionala - CURS,

- Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Florin, un tanar in varsta de 28 de ani. Artista a vorbit despre relatia pe care o are și despre cata incredere are in barbatul care a cucerit-o in urma cu cinci luni. „Suntem foarte bine, cumva am intrat intr-o normalitate. E si cea mai…

- Ministerul Sanatatii a testat calitatea apei din Bucuresti, in urma sesizarilor primite privind mirosul si gustul de clor, iar primele rezultate confirma ca nivelul de clor a depasit limita legala si apa de la robinet ar trebui evitata, cel putin pentru moment, in unele sectoare. "Distribuitorul…

- Astazi, 29 ianuarie 2019, școlile din Neamț au raportat un numar ușor mai mare de elevi bolnavi fața de ieri. La prima ora a zilei, la Inspectoratul Școlar Neamț au fost anunțate 885 de absențe in tot județul, potrivit inspectorului Elena Preda, purtatorul de cuvant. Ca și ieri, cei mai mulți elevi…

- Bebelusul care s-a nascut in octombrie in Slatina cantarind doar 900 de grame si al carui caz a scos la iveala neajunsurile din sistemul medical in problema nou-nascutilor prematuri prinde, incet-incet, forta.

- Cel mai vechi monument istoric din Moldova va fi restaurat cu bani europeni. Este vorba despre situl arheologic de la Tirighina-Barbosi, care va fi pus in valoare in cadrul unui proiect de peste 15 milioane de lei, derulat de Primaria Galati. Primaria Galati a semnat un contract cu Ministerul…

- Sambata, 29 decembrie 2018 orele 20.38, prin sistemul unic 112, jandarmii montani din Arieșeni au fost sesizați asupra faptului ca un autoturism a ramas inzapezit pe un drum forestier de pe raza localitații Bubești. La ora 22.12, un echipaj de jandarmi montani a ajuns in zona indicata. La fața locului,…