- ANAF promite de cativa ani ca toate procedurile legate de depunerea declaratiilor si plata taxelor si impozitelor se va face online, dar site-ul functioneaza rareori. Modificarile succesive ale legislatiei fiscale, efectuate si de mai multe ori intr-un singur an, coroborate cu imposibilitatea contribuabililor…

- Milioane de conturi bancare au fost blocate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in 2018. Printre motive se numara multiplele modificari aduse legislatiei fiscale si imposibilitatea contribuabililor de a plati online.

- Inspectorii antifrauda au aplicat in complexul comercial Dragonul Rosu amenzi in valoare de 4,52 milioane de lei si au confiscat numerar, venituri si marfuri fara acte justificative de 23,46 milioane de lei, a anuntat, marti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "In perioada 17-24…

- Inspectorii antifrauda au aplicat in complexul comercial Dragonul Rosu amenzi in valoare de 4,52 milioane de lei si au confiscat numerar, venituri si marfuri fara acte justificative de 23,46 milioane de lei, a anuntat, marti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "In perioada 17-24 martie,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ramburseaza, in luna martie 2019, TVA in valoare de 2,609 miliarde de lei de lei, informeaza miercuri institutia printr-un comunicat remis AGERPRES. Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat comerciantilor din complexul Dragonul Rosu sanctiuni in valoare totala de 1,6 milioane de euro, in prima saptamana a operatiunii 'Integrum', a anuntat, luni, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Astfel, in urma…

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Naționala de Administrare Fiscala – aparat propriu, prevazuta a fi realizata in perioada 23 august 2017-30 noiembrie 2017, a fost finalizata in data de 22.06.2018, se arata intr-un raport al Curții…

- Fiscul incepe in forța anul 2019, cu o gama variata de mașini confiscate scoase la licitație. Iata cele mai atragatoare oferte propuse luna aceasta de Agenția Naționala de Administrare Fiscala: Cluj-Napoca: Ford Focus, 2011 – preț de pornire: 21.300 lei (fara TVA) Licitația va avea loc in 16 ianuarie.…