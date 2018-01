ANAF: Formularul 600 pentru contributii de la dividende si fermieri, in intrebari si raspunsuri

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 926 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania si Danemarca, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 330…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- PNL sustine ca Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, este o birocratie fiscal absurd penru a sanctiona cetatenii.…

- Putine locuri de munca vacante la inceput de an in Social / La nivelul judetului, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman sunt inregistrate, in aceasta perioada, 199 de locuri de munca vacane, puse la dispozitie de 17 agenti economici, in domenii de activitate ca…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Ministerul Finantelor da mai multe exemple privind modul in care vor plati contributii sociale romanii care realizeaza venituri din activitati independente si care trebuie sa depuna pana la 31 ianuarie „Formularul 600”. Fiscul estimeaza ca sunt circa 210.000 de romani in aceasta situatie.

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna ianuarie 2018. Marti, 9 ianuarie - Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile…

- In 05 ianuarie 2018, incepand cu ora 13.00, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza licitatie publica in Bucuresti, strada Lucretiu Patrascanu nr. 10, corp B, et. 2, sector 3, pentru o serie de bunuri imobile si mobile amplasate in incinta S.C. UTON S.A. din Onesti, jud Bacau. Astfel,…

- Vectorul fiscal, reprezentand lista obligatiilor fiscale pe anul 2018, va fi modificat din oficiu pentru contribuabilii care au calitatea de angajatori, se arata intr-un comunicat transmis joi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit Codului de Procedura Fiscala, organul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, informeaza, luni, institutia.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa modifice modelul si continutul formularelor 600 si 610, in contextul schimbarilor privind contributiile CAS si CASS datorate de PFA si persoanele care obtin venituri din activitati independente. ANAF a pus in dezbatere un un proiect de act normativ…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna decembrie 2017. Luni, 4 decembrie - Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal - Anexa…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are un deficit de personal de 10% dupa ce in acest an au plecat foarte multi angajati. In luna septembrie, Fiscul opera cu 24.677 de angajati, adica cu 10% mai putin decat numarul de posturi, informeaza Profit.ro. Practic, peste 3.300…

- ANAF a publicat situatia angajatorilor cu datorii la plata asigurarilor sociale. Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform…

- ANAF publica date despre angajatorii care nu au platit contributiile sociale: restante de 15,99 mld. lei/ Agentia anunta ca intreprinde demersurile legale de executare silita Datele sunt centralizate conform declaratiilor fiscale, deciziilor de impunere si deciziilor de calcul accesorii si…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a facut un anunț important pe pagina de Facebook a instituției. ANAF face cunoscut faptul ca a scos la licitație mai multe autoturisme, unele chiar la preț de chilipir. Astfel, ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme, printre care o Dacia 1310 și o Dacia…

- Pe pagina oficiala de Facebook, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a scos la licitație mai multe autoturisme, printre care și o Dacia Logan.Spre surprinderea doritorilor, mașinile au un preț cu adevarat neasteptat, licitația fiind ocazia oportuna pentru ați achiziționa un autoturism…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala modifica, prin proiect de ordin, instructiunile de completare ale Formularul 050 Cerere de inregistrare modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului in sensul precizarii situatiilor in care contribuabilii au obligatia depunerii acestui formular. Prin…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va incepe in scurt timp un control pentru a identifica toate companiile care au avut contract cu Omnia Turism, control care ar putea sa fie finalizat in maximum doua luni, a declarat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre."Vreau sa mulțumesc…

- Mai putin de unu la mie dintre firmele si alti contribuabili inregistrati in scopuri de TVA din Romania au trecut voluntar la sistemul platii defalcate a taxei pe valoare adaugata, in primele 19 zile de la intrarea in vigoare a TVA split optional, potrivit datelor oficiale comunicate de Agentia Nationala…