ANAF face controale la doua banci - urmeaza a treia

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat ca a demarat operatiunea Iceberg, care implica verificarea marilor companii din Romania. Aceasta vine dupa schimbarea lui Ionuț Mișa din postul de șef al ANAF și in contextul in care Guvernul are nevoie masiva de venituri la buget pentru a putea…

- Moneda europeana isi continua elanul din ultimul timp si creste si joi pana la valoarea de 4,6890 lei. Cursul de schimb anuntat de BNR este astfel un nou maxim istoric, dupa o crestere de 0,13% fata de cotatia euro de miercuri. Aceasta este a treia zi de crestere consecutiva, continuand…

- Companiile sunt revoltate dupa masurile fiscale anuntate de Guvern, pentru ca Executivul va interveni pentru a le diminua profiturile uriase, sustine liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir. "E normal sa fie revoltati, cand intervii cu niste masuri, ca sa diminuezi din niste profituri uriase…

- Bursa de Valori Bucuresti este, in acest moment, puternic afectata de masurile fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi…

- Bancile vor fi taxate la volumul activelor la o cota (0,9%) care este si cea mai ridicata din Uniunea Europeana si depaseste chiar si taxarea introdusa de Ungaria in 2010 (de 0,53% din activele bancare), care a adus pierderi sistemului bancar din tara vecina. Amintim ca Ministerul de Finante…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca se ia in calcul incheierea unui act aditional la contractele de munca ale medicilor rezidenti, astfel incat acestia sa ramana un anumit numar de ani in tara, dupa finalizarea studiilor. Pintea spune ca acestia sunt finantati direct din bugetul…

- Ministerul Finanțelor achiziționeaza computere cu sistemul de operare Windows 10 pentru structura centrala, in valoare de aproape 25 de milioane de lei, Instituția a lansat cerera de oferta la licitație publica, urmarind selecția firmelor furnizoare pe criteriul raportului cel mai bun calitate preț.…

- Totalul orelor suplimentare efectuate de angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la nivel national, este de 742.500 ore/luna, insemnand 17,82 milioane de lei neachitate lunar, conform datelor prezentate, luni, de Federatia Nationala a Sindicatelor din Finante (FNSF). Consiliul…