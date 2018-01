ANAF execută datornicii, sute de mii de somaţii trimise. Vezi dacă eşti pe listă Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro. ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea acestora, in contextul in care acestea se prescriu dupa 5 ani. Ai datorii la ANAF? Iata cum scapi de ele

ANAF a acționat acum pentru a evita o eventuala prescriere la inceputul acestui an a datoriilor restante din 2012.

