„Termenele de intrare in legalitate pe care le vor stabili inspectorii ANAF, potrivit legii prevenției, vor fi scurte, avand in vedere faptul ca pe piața exista toate modelele de aparate de marcat necesare utilizatorilor iar in ceea ce privește capacitatea de eliberare a seriilor fiscale de catre ANAF și instalarea de catre unitațile de service nu au mai fost semnalate dificultați sau intarzieri. De asemenea, in termen de 10 zile de la expirarea termenului de intrare in legalitate se va relua controlul și se vor aplica amenzile prevazute de lege", avertizeaza inspectorii ANAF, potrivit capital.ro.