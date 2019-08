ANAF desfăşoară o nouă campanie de informare, prin SPV, referitoare la utilizarea caselor de marcat electronice Prin SPV sunt transmise scrisori informative, catre patru categorii de contribuabili, in functie de situatia in care acestia se regasesc, conform evidentelor institutiei. Astfel, vor primi scrisori cei care au declarat numarul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate, insa nu figureaza inscrisi in evidentele ANAF si aceia care figureaza in evidentele ANAF inregistrati cu Cerere de atribuire a numarului de ordine, insa aparatul/aparatele nu figureaza ca fiind instalat/e.



